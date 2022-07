Kindelán (AEB) afirma que el impuesto a la banca "no ayuda a mejorar ni la economía ni el empleo"

José María Méndez (CECA) cree que este nuevo gravamen "no es el instrumento adecuado" para combatir la inflación

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha afirmado que "no es el momento" para aprobar un nuevo impuesto a la banca y que "no es una medida" que resuelva el problema de la inflación, "sino todo lo contrario, no ayuda a mejorar ni el crecimiento económico ni el empleo".

Así se ha expresado tras la reunión que el sector bancario ha mantenido con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, para abordar la situación macroeconómica, los retos del sector y el nuevo impuesto a la banca anunciado la semana pasada por el Gobierno en el Debate sobre el estado de la Nación.

"Conocen nuestra opinión: no es el momento", ha asegurado además de reiterar que la imposición de este tributo puede ser "contraproducente". "No ayuda a los bancos a financiarse y ni a seguir apoyando a la economía con crédito", ha agregado.

Asimismo, ha manifestado que el Gobierno no ha trasladado más detalles sobre la medida. En este sentido, Calviño ha anunciado que el tributo tendrá tramitación parlamentaria y que se realizará a través de una proposición de ley que se daría a conocer la semana que viene, antes de que finalice el mes de julio.

Por su parte, el director general de CECA, José María Méndez, también ha coincidido con Kindelán en considerar que este nuevo gravamen "no es un instrumento adecuado" para luchar contra "el principal problema de la economía española", que es la inflación.

Ha recordado que la banca ya tiene un impuesto sobre los depósitos, un tipo de Sociedades más elevado que otros sectores y que carga con el Impuesto Jurídico de Actos Documentados (IJAD), "que en el resto de Europa es para el prestatario y aquí, para el prestamista". Igualmente, la banca soporta el impuesto de transmisiones financieras.

Así, ha afirmado que se trata de figuras impositivas que "separan del contexto europeo", donde la banca española compite por captar depósitos o accionistas. "Hay que buscar armonizaciones tributarias en toda la Unión Europea", ha agregado.

En su intervención, Kindelán ha recordado también la "buena colaboración" que existe entre el sector bancario y el Ministerio de Asuntos Económicos desde la puesta en marcha de los créditos ICO al inicio de la pandemia.

Igualmente, ha recordado la colaboración público-privada en el área de la inclusión financiera, donde ha indicado la aprobación esta semana entre las patronales bancarias y Correos para cubrir los municipios sin servicios financieros y "dar una solución" a la exclusión bancaria.