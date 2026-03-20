Los líderes de la UE confirman al croata Boris Vujcic como relevo de De Guindos en la vicepresidencia del BCE

Archivo - Boris Vujcic, gobernador del Banco Nacional de Croacia
Archivo - Boris Vujcic, gobernador del Banco Nacional de Croacia - TVRTKO UJEVIC - Archivo
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 8:38
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BRUSELAS, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han dado luz verde a la designación del gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic, como nuevo vicepresidente del instituto emisor en sustitución del español Luis de Guindos, cuyo mandato expira el próximo 31 de mayo.

El croata, que ya recibió el aval del Parlamento Europeo hace apenas una semana, recibe ahora la aprobación formal del Consejo Europeo, por lo que podrá asumir el cargo el próximo 1 de junio, para un mandato de ocho años no renovable.

Aunque la designación del presidente, vicepresidente y demás miembros del Comité Ejecutivo del BCE corresponde al Consejo Europeo, el candidato croata sumó también en enero el apoyo del Eurogrupo y de los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin).

Ahora han sido los líderes de la Unión Europea, en la cumbre que les ha reunido en Bruselas este jueves, los que han formalizado el nombramiento.

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