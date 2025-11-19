Mapfre eleva su ratio de solvencia al 210,4% al cierre del tercer trimestre

Archivo - Sede de la aseguradora Mapfre en Majadahonda, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ratio de solvencia II de Mapfre se situó en el 210,4% a cierre de los nueve primeros meses del año, por encima del que presentaba a finales del primer semestre (208,7%) y del contabilizado a cierre de 2024 (207,4%), según ha informado la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los fondos propios admisibles alcanzaron los 10.599 millones de euros al finalizar septiembre, de los cuales el 84,2% son fondos de elevada calidad (Nivel 1).

Mapfre considera "muy confortable" su situación de solvencia al contar con un ratio por encima del punto medio del rango de 175%-225% fijado por su consejo de administración.

La aseguradora afirma que el ratio mantiene una "gran solidez y estabilidad", apoyado en una "alta diversificación" así como en "estrictas" políticas de inversión y de gestión de activos y pasivos.

El capital de solvencia obligatorio (SCR) de Mapfre se situó a cierre de septiembre en 5.037 millones de euros, por encima del registrado hasta junio (4.931 millones de euros) y del registrado al finalizar 2024 (4.858 millones de euros).