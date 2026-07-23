Mapfre gana 624,2 millones en el primer semestre, un 9,4% más

Archivo - El presidente y CEO de Mapfre, Antonio Huertas, durante un desayuno de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La aseguradora Mapfre cerró el primer semestre de 2026 con un beneficio neto de 624,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,4% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según se desprende de las cuentas que ha publicado este jueves la empresa.

Los ingresos totales de la firma se elevaron un 1,5%, hasta los 19.007,9 millones de euros, mientras que las primas emitidas alcanzaron los 16.126,9 millones de euros, un 1,1% más.

Las primas de No Vida crecieron un 0,3%, hasta los 12.314 millones de euros. De esa cifra, el negocio de Seguros Generales se contrajo un 1,1%, hasta los 4.625,4 millones, mientras que Autos avanzó un 1,4%, hasta los 3.364,4 millones. El segmento de Salud y Accidentes se situó en 1.695,1 millones, un 8% más, al tiempo que el Reaseguro fue de 4.114 millones, un 1,5% menos.

El negocio de Vida contabilizó unas primas totales de 3.812,9 millones de euros, un 3,8% más. Vida Riesgo creció un 8,7%, hasta los 1.448,2 millones, mientras que Vida Ahorro se contrajo un 0,6%, hasta los 2.051,7 millones. El reaseguro de Vida fue de 313 millones, un 12,6% más.

Mapfre logró reducir su ratio combinado en 0,3 puntos porcentuales al cierre de junio, hasta el 92,8%, según las normativas contables locales. La reducción de la siniestralidad en 0,9 puntos porcentuales compensó el alza en 0,6 puntos de la ratio de gastos.

Cabe destacar la buena evolución del ratio de Automóviles que se sitúa en el 94,7% (-3,7 puntos porcentuales) como consecuencia de las medidas técnicas implementadas.

"Los primeros seis meses del año confirman la excelente evolución del grupo. El modelo de negocio diversificado nos permite, con la prudencia debida, ser optimistas para la segunda parte del año", ha afirmado el presidente de Mapfre, Antonio Huertas.

El negocio de Iberia (España, fundamentalmente) tuvo un beneficio neto de 278,6 millones de euros, un 16,6% más. Las primas, de su lado, cayeron un 0,5%, hasta los 5.978,5 millones de euros.

En Brasil, Mapfre contabilizó un beneficio neto de 136,3 millones de euros, un 4,3% más, mientras que el resto de Latinoamérica se contrajo un 12,2%, hasta los 81,3 millones. Las primas se situaron en 2.2248,8 millones (+4,1%) y 3.099,3 millones (+6,6%), respectivamente.

En esta región, Mapfre ha indicado que el impacto de los terremotos en Venezuela es de 25 millones de euros. La aseguradora ha realizado esta valoración considerando la información disponible y siendo una estimación "conservadora".

Norteamérica contabilizó unas primas de 1.285,6 millones, un 6,9% menos, mientras que los beneficios avanzaron un 14,1%, hasta los 68,8 millones. La reaseguradora Mapfre Re registró 4.338,7 millones en primas, un 1,5% menos, con un alza del 24,6% del beneficio, hasta 185,6 millones. La filial de asistencia Mawdy elevó un 3,2% su beneficio, hasta los 1,7 millones de euros.