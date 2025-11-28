Los ministros de Finanzas de Bélgica y Grecia, únicos candidatos a presidir el Eurogrupo

Archivo - El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, durante la reunión de los ministros de Economía y Hacienda del Eurogrupo, a 7 de julio de 2025, - European Union - Archivo

BRUSELAS, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Finanzas de Bélgica, Vincent Van Peteghem, y de Grecia, Kyriakos Pierrakakis, ambos del Partido Popular Europeo (PPE), se disputarán el próximo 11 de diciembre la presidencia del Eurogrupo, una carrera a la que el ministro español, Carlos Cuerpo, ha renunciado este mismo viernes al no postularse finalmente, tras un primer intento fallido el pasado julio de ocupar el cargo.

La elección de un nuevo presidente para el Eurogrupo se coló por sorpresa en la agenda de la próxima reunión de ministros después de que el actual presidente del foro, el irlandés Pascal Donohoe, reelegido en julio, anunciara hace una semana su dimisión inmediata como ministro, lo que suponía también su salida automática del Eurogrupo.

El plazo para presentar candidaturas se ha cerrado este viernes, apenas dos semanas antes de la próxima cita de los ministros de la zona euro en Bruselas, que será presidida interinamente por el titular económico de Chipre, por ser la próxima presidencia de turno del Consejo.

La decisión se espera para el mismo día 11, tras una votación en la que se impondrá el candidato que logre una mayoría simple de apoyos, es decir, al menos once votos de los 20 posibles. Tanto Van Peteghem como Pierrakakis forman parte de la familia 'popular' europea, que es además la que más gobiernos integra en el seno de la Eurozona y de la UE.

A la terna para presidir el Eurogrupo sólo pueden optar candidatos que ya ocupen un asiento como ministros en este foro de la zona euro y el elegido asumirá un mandato de dos años y medio, que puede ser revalidado si gana de nuevo una votación cuando proceda el relevo.

Según recuerda el Consejo en un comunicado, la primera reunión del Eurogrupo tuvo lugar el 4 de junio de 1998 en Luxemburgo y el primero en ocupar el asiento de la presidencia fue justamente el luxemburgués Jean-Claude Juncker. Le sucedieron el holandés Jeroen Dijsselbloem, el portugués Mário Centeno y el irlandés Paschal Donohoe, en el cargo desde julio de 2020 hasta su dimisión el pasado 18 de noviembre.