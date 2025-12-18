El negocio de seguros de vida en España crecerá un 7,6% en 2026 y el de no vida, un 4,9%, según WTW

Archivo - Logo de WTW - WTW - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ramo de seguros de vida en España crecerá un 14% en 2025 y un 7,6% en 2026, mientras que el de no vida registrará aumentos del 7,1% y 4,9%, según el informe Situación del Mercado Asegurador, publicado por WTW.

La consultora explica que el sector asegurador español va a cerrar 2025 con un balance positivo, incluyendo un crecimiento sólido, un entorno competitivo y precios a la baja en buena parte de los ramos.

Para 2026, las previsiones apuntan hacia un escenario "más exigente" en el que la complejidad de los riesgos climáticos, digitales y regulatorios "obligará a las empresas a reforzar su gestión integral del riesgo".

En el ramo de vida, el crecimiento está impulsado por la estabilidad macroeconómica y la buena evolución de los mercados de renta variable. En el caso de no vida, el crecimiento previsto refleja una demanda activa y la capacidad del sector para adaptarse a un entorno cambiante.

Sin embargo, WTW advierte de que la evolución del mercado "no será lineal". "Aunque predomina un ciclo blando caracterizado por una intensa competencia entre aseguradoras y primas contenidas, las compañías aseguradoras están endureciendo sus políticas de suscripción ante el aumento de ciertos riesgos", afirma al respecto.

Así, el informe destaca una serie de factores de presión que marcarán la agenda del sector asegurador español en 2026. Cita el riesgo climático, que tiene especial incidencia en España. En concreto, explica que las pérdidas globales por catástrofes naturales fueron un 37% inferiores a la media de la última década, mientras que en España se registraron más de 265.000 siniestros climáticos solo en el primer semestre de 2025, con un coste total de 166 millones de euros.

Otro reto es el de los ciberriesgos, que WTW considera que sigue siendo "la principal amenazada" para las aseguradoras. Además, advierte de que está interconectado con otros riesgos tecnológicos y operativos.

En este sentido, el informe subraya que los ataques de ransomware en España han crecido un 61% interanual en 2025 frente a 2024, con un coste medio de 5,5 millones de euros por incidente. En todo el mundo, estos ataques han generado más de 813 millones de dólares en pérdidas.

Así, WTW indica que el mercado español de ciberseguros alcanzó los 190 millones de euros en primas durante el primer semestre de 2025, con un crecimiento del 12% interanual. Para 2026, espera que este aumento se mantenga entre el 10% y el 14%, impulsado por la Directiva NIS2, la digitalización de pymes y la presión regulatoria.

En cuanto a la salud privada, el informe resalta que el seguro de salud continúa siendo uno de los motores del sector. A junio de 2025, 14,3 millones de personas tenían cobertura médica privada, con un crecimiento del 11,8% interanual, y con un volumen de primas que supera los 6.770 millones de euros.

Sin embargo, en 2026, el sector se va a enfrentar al reto de mantener la calidad del servicio y responder a las expectativas de los asegurados, mientras trabaja en la contención de costes.

Los otros dos desafíos son la evolución de los seguros colectivos, que ya son el beneficio social más valorado por los empleados en España, y la mayor exigencia regulatoria, especialmente en los ámbitos ESG, protección de datos, IA y gobernanza.