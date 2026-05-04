Neuberger lanza un fondo de renta variable de mercados emergentes

De izquierda a derecha, los gestores de Neuberger Vera German y Juan Torres. - NEUBERGER

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Neuberger ha lanzado un fondo de renta variable de mercados emergentes, el 'Neuberger Emerging Markets Equity Fund', gestionado por Juan Torres y Vera German, que se incorporaron a la compañía en 2025 y acumulan más de tres décadas de experiencia conjunta en inversiones.

La estrategia de este fondo tiene como objetivo generar una revalorización del capital a largo plazo a través de la identificación de oportunidades infravaloradas en países, sectores y capitalizaciones bursátiles de los mercados emergentes.

De esta manera, la selección de valores se centra en la identificación de empresas con valoraciones desajustadas que cotizan en el quintil más barato del universo de los mercados emergentes.

La cartera suele mantener entre 30 y 70 valores, seleccionados a partir de un marco 'value' de cinco pilares que abarca 'fallen angels', cíclicas, situaciones especiales, desafíos estructurales y crecimiento oculto.

"Para los clientes que buscan diversificación más allá de las posiciones de consenso que dominan la mayoría de las estrategias de mercados emergentes, el fondo ofrece un conjunto de exposiciones claramente diferencial, basado en un proceso disciplinado e impulsado por el 'value'", señaló el responsable de intermediarios globales excluyendo Estados Unidos en Neuberger, José Cosio.