Oliu (Sabadell) no sabe quién se ha sorprendido más por el resultado de la OPA, si él o Torres (BBVA)

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha manifestado este viernes que, tras conocerse los resultados de la OPA del BBVA sobre la entidad catalana el jueves, habló con el presidente del banco vasco, Carlos Torres: "La verdad es que no sé quién de los dos estaba más sorprendido".

"No esperábamos esto. El resultado ha sido muy claro", ha dicho Oliu en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, donde se ha mostrado "aliviado y muy satisfecho" tras conocerse que la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell ha fracasado al ser aceptada solo por el 25,33% de las acciones a las que se dirigía, cuando necesitaba alcanzar el 50% del capital social para tener éxito.

Ha señalado que desconocía la posición de los fondos de inversión y que, a su juicio, el gran apoyo de los accionistas que son clientes ha sido muy definitivo también para acabar de convencer a los fondos: "No se puede hacer algo contra los clientes".

Preguntado por el error o los errores del BBVA durante la operación, ha subrayado que este "quizás ha sido el no entender el arraigo" del Sabadell con su clientela, la cual, según él, ha rechazado la pérdida del banco como entidad independiente al servicio de la pequeña y mediana empresa.

"Ese aspecto no numerario ha sido algo que no se habían dado cuenta suficientemente. Yo creo que ahora sí se dan cuenta de ello", ha dicho, y ha descartado que el BBVA vuelva a intentar la operación.