El patrimonio de los fondos de inversión sube un 2,5% en abril, hasta los 464.955 millones de euros

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El patrimonio de los fondos de inversión experimentaron un incremento en abril del 2,5%, hasta situarse en los 464.955 millones de euros, como consecuencia del buen comportamiento de los mercados financieros y de las nuevas suscripciones registradas en el mes, algo que ha permitido compensar en su totalidad el ajuste de marzo, según los datos provisionales dados hoy a conocer por Inverco.

En lo que va de año, el patrimonio acumula un alza de 13.083 millones de euros, equivalente al 3,1%.

En términos absolutos, los fondos de renta variable internacional experimentaron el mayor incremento de su patrimonio, con un alza superior a los 6.100 millones por revalorizaciones y suscripciones. A continuación, los fondos globales aumentaron su patrimonio en 2.089 millones de euros por rentabilidad, compensando flujos negativos.

Asimismo, los fondos mixtos registraron un incremento conjunto de su patrimonio de 1.119 millones de euros por rentabilidad y flujos positivos, mientras que los fondos de renta fija y monetarios, en conjunto, aumentaron su patrimonio en 917 millones por rentabilidad y suscripciones.

En términos porcentuales, los fondos de renta variable aumentaron un 9,1% su patrimonio, seguido de los fondos de renta variable nacional (6,4%), de los fondos globales (3,4%) y de los fondos globales de renta variable mixta (3,1%).

En el lado contrario, los menores incrementos de patrimonio se dieron en los fondos garantizados (0,2%), equivalente a 14.116 millones de euros, y en los fondos de renta fija (0,3%), equivalente a 516 millones de euros.

SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

Durante el mes de abril, casi la totalidad de las categorías registraron suscripciones netas (diferencia entre las entradas y salidas de capital de los fondos) al sumar 1.237 millones de euros, manteniendo así la dinámica de captaciones observaba en los ejercicios anteriores que eleva a 66 el número de meses consecutivos con entradas netas positivas.

Inverco resalta que, en el cuarto mes del ejercicio, los inversores se concentraron en los fondos monetarios y rentabilidad objetivo, que destacaron por reflejar más de 400 millones de euros en cada categoría.

También los fondos de renta variable mixta y los fondos índice registraron suscripciones por un total de 88 millones de euros entre las dos categorías.

Por su parte, los fondos de renta fija mostraron un comportamiento más plano en cuanto a suscripciones mensuales (15.056 millones de euros), si bien ya acumulan en lo que va de año 3.765 millones de euros.

Por el lado de los reembolsos, solo los fondos de renta fija mixta y globales registraron salidas en el mes por 165 millones de euros. Pese a esta circunstancia, estas categorías acumulan 1.550 millones de euros en los cuatro primeros meses del 2026.

RENTABILIDAD

Según los datos provisionales de Inverco, los fondos de inversión experimentaron en abril una rentabilidad media positiva del 2,42%, situándose en el 1,84% en el acumulado del año. A falta de incorporar las valoraciones de los últimos días del mes, todas las categorías obtuvieron rendimientos positivos.

Así, las mayores rentabilidades se observaron en los fondos de renta variable internacional (8,8%), seguido de los fondos índice (6,5%) y de los fondos de renta variable nacional (6,2%).

En paralelo, los fondos globales y renta variable mixta registraron alzas del 3,8% y 3,1%, respectivamente, en sus rentabilidades.

En los segmentos más conservadores, los fondos de renta fija mixta y renta fija obtuvieron rentabilidades del 1,2% y 0,5%, respectivamente, mientras que los fondos monetarios mantuvieron un rendimiento del 0,14%.