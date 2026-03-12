El patrimonio de los planes de pensiones individuales alcanzan los 98.302 millones en febrero, según Inverco

Archivo - Billetes y monedas, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El patrimonio de los planes de pensiones individuales en España se situó en los 98.302 millones de euros en febrero, según los datos de Inverco, que ha achacado este aumento al comportamiento favorable de los mercados financieros.

De media, la rentabilidad interanual fue del 6,3% en los planes a un año, destacando las categorías con mayor exposición a renta variable.

Si se desglosan los datos por categoría, los planes de renta variable alcanzaron una revalorización del 11,4% a un año, mientras que los planes de renta variable mixta obtuvieron un rendimiento del 6,8%.

A más largo plazo, los planes de renta variable alcanzaron una revalorización del 15,2% a tres años y un 11,1% a cinco años.

En cuanto a los planes a 20 años, los planes de pensiones registraron una rentabilidad media anual neta del 3%, mientras que en el medio plazo (10 y 15 años) presentaron unos rendimientos del 4,4% y 4,1%, respectivamente.

El volumen estimado de aportaciones y prestaciones en febrero fue de 111 millones de euros en aportaciones y 277 millones de euros en prestaciones.