La prima de riesgo española cae hasta los 50,8 puntos respecto del 'bund' alemán, en mínimos desde 2009

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El interés del bono español a diez años ha cerrado este miércoles al 3,129% y ha comprimido el diferencial respecto al bono alemán hasta los 50,8 puntos, lo que supone su nivel más bajo desde finales de 2009.

La prima de riesgo española prosigue, así, con su trayectoria descendente gracias al dinamismo de la economía, tal y como se desprende de las recientes estimaciones de crecimiento realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las mejoras del 'rating' por parte de las agencias de calificación.

En concreto, el FMI revisó al alza el pasado 14 de octubre las expectativas de crecimiento para este año y el próximo. De esta forma, pronosticó para 2025 una expansión del PIB del 2,9%, equivalente a una mejora de cuatro décimas respecto de lo proyectado anteriormente, y del 2% para 2026, dos décimas más.

A pesar de que las proyecciones del FMI suponen una desaceleración respecto del 3,5% registrado en 2024, España se situará este año como la gran economía desarrollada con mejor desempeño a nivel mundial, mientras que el próximo curso solo crecería una décima menos que Estados Unidos (2,1%) y casi el doble que la zona euro (1,1%).

La mejora de la previsión del FMI para 2025 supera incluso las expectativas del propio Gobierno, que el mes pasado subió en una décima su pronóstico para este año, desde el 2,6% al 2,7%, al tiempo que mantuvo en el 2,2% la previsión para 2026 y en el 2,1% la correspondiente para cada uno de los dos años posteriores.

Las agencias Moody's y Fitch elevaron en septiembre hasta 'A3' y 'A', respectivamente, la nota de solvencia de España en consonancia con la decisión ya adoptada por S&P Global Rating, que hizo lo propio al calificar la deuda española con una 'A+' desde 'A'.

SITUACIÓN INTERNACIONAL

En esta coyuntura sobre la prima de riesgo nacional también ha tenido que ver la propia evolución de la deuda alemana, cuyo rendimiento ha cerrado la jornada en el 2,621%.

Por otra parte, la inestabilidad política en Francia y las dudas del mercado en torno a su equilibrio presupuestario han propiciado que el interés de la deuda gala cotice en el 3,399%, con la prima respecto al 'bund' germano en los 77,8 puntos.

La calidad emisora de Italia ha quedado esta jornada por encima de la del Estado francés, ya que el rendimiento de sus bonos a diez años ha cerrado en el 3,378%. Grecia ha concluido en el 3,244%, por debajo tanto de Italia como de Francia.