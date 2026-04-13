PSN mejora al 2,50% la rentabilidad de su seguro de ahorro a un año

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
La aseguradora Previsión Sanitaria Nacional (PSN) ha elevado hasta el 2,50% la rentabilidad que ofrece por su seguro de ahorro con un plazo de vencimiento de un año, según ha informado en un comunicado.
El producto ofrecía una rentabilidad del 2,15% desde que se lanzó el pasado mes de febrero. La firma ha especificado que es un producto 100% garantizado.
Puede contratarse hasta los 79 años a través de una prima única a partir de 10.000 euros, necesariamente junto a otro producto de Vida Riesgo de la compañía como requisito. Su garantía principal es el cobro del capital al finalizar el contrato, y también asegura el reembolso de la prima aportada en caso de fallecimiento del asegurado.