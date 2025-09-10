Reental alcanza el centenar de proyectos y supera los 80 millones en inversión tokenizada en cuatro años

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Reental, compañía especializada en la inversión de proyectos inmobiliarios tokenizados, ha anunciado este miércoles que ha alcanzado el centenar de proyectos en cartera y que ha superado los 80 millones de dólares (73,3 millones de euros al cambio) en inversión tokenizada en cuatro años con una rentabilidad media de un 13%.

A través de un comunicado, la entidad ha detallado que el proyecto número 100 combina tres inmuebles en el Burj Khalifa de Dubai (Emiratos Árabes Unidos), el Monte Rojo en Samaná (República Dominicana) y el Lik Nah en Tetiz (México).

Asimismo, se ha especificado en relación al proyecto que cuenta con una inversión tokenizada a financiar de 5,15 millones de dólares y unas expectativas de rentabilidad anualizada de hasta el 18,35%.

En palabras del consejero delegado de Reental, Eric Sánchez, se trata del "mejor proyecto" que han lanzado hasta la fecha, con un balance entre riesgo y rentabilidad "muy potente".

Este proyecto se suma a los anteriores que Reental ha lanzado a lo largo de los últimos cuatro años en seis países: España, Estados Unidos, México, República Dominicana, Argentina y Emiratos Árabes Unidos.

Además, desde la compañía han destacado como hito el acuerdo con Metamask para que los usuarios de la plataforma obtengan rendimientos mensuales en 'USDT' sin necesidad de pasar por bancos tradicionales ni 'exchanges' centralizados.

En un plano más amplio, la entidad ha destacado que los dos proyectos previos a alcanzar el centenario, el Samaná 1 y Samaná 2, se cerraron en minutos en el caso del primero y en menos de doce horas en lo referente al segundo, en tanto que las inversiones oscilaron en torno al millón de euros en cada caso.

Sánchez ha reivindicado que sus sueños y los de sus clientes se están convirtiendo en "realidades" en un contexto en el que la tecnología avanza a un "ritmo vertiginoso".

"Queremos seguir ese ritmo y permitir a nuestros clientes seguirlo con nosotros, manteniéndonos como referentes nacionales e internacionales", ha adelantado de cara al futuro de la compañía.