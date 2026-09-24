Los rendimientos de los bonos no frenan su escalada a nivel global y elevan la presión sobre los gobiernos

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MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La situación del mercado global de deuda refleja el nerviosismo de los inversores, que se lanzan a la venta masiva de bonos, mientras los rendimientos de los títulos de deuda se disparan en casi todo el mundo, provocando un encarecimiento de los costes de endeudamiento de los Estados.

El bono japonés a 10 años ha repuntado casi un 3% este jueves y su rendimiento --'yield'- se sitúa en el 3,069%, un nivel no visto en más de 30 años, al tiempo que los títulos soberanos de Estados Unidos con mismo vencimiento registraban el 5,12%, superando de nuevo durante la pasada jornada la barrera del 5%.

De la misma manera, los países europeos como Francia, Alemania y España están viendo como el 'yield' de sus bonos soberanos se anota porcentajes muy superiores a los vistos en la pasada década, todos impulsados por la subida de tipos de los principales bancos centrales como el Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal de EEUU (Fed) o el Banco de Japón.

En España, la rentabilidad del bono soberano con vencimiento a 10 años supera el 4,05%, un dato no registrado desde 2023. Por su parte, los títulos de deuda con mismo vencimiento en Francia alcanzan el 4,68%, niveles de 2008, y el bono alemán rebasa el 3,57%, niveles de 2010.

El rendimiento del 'gilt' --bono británico-- a 10 años se mantiene también en cotas previas a la crisis financiera, hace casi 20 años, siendo el Banco de Inglaterra unas las entidades centrales que no ha optado por acometer subidas en los tipos de interés.

Todo ocurre en un momento marcado por el fuerte repunte de las tasas de inflación, el elevado precio del petróleo y las materias energéticas y con los gobiernos tratando de subsanar vía gasto público los efectos de la guerra de Irán. Además, las previsiones económicas para la mayoría de los bloques apuntan a una senda de mejora y mayor confianza de consumidores y empresarios.

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha alertado de la situación del mercado de deuda y ha emplazado a los países a intensificar los esfuerzos para contener y reasignar el gasto público.

"La creciente preocupación por los riesgos fiscales a largo plazo y la fuerte emisión de bonos corporativos a largo plazo por parte de las empresas de IA son factores clave que ejercen presión al alza sobre los rendimientos del mercado y la prima de riesgo requerida para mantener bonos", sostuvo el 'think tank' en su último informe sobre previsiones económicas.

MÁS DE 3 BILLONES EN INTERESES DE DEUDA

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés) ha cifrado en 3,5 billones de dólares (algo más de 3 billones de euros) el dinero destinado por las economías avanzadas en los últimos doce meses para pagar los intereses de la deuda pública, lo que supera el gasto mundial estimado para las diferentes partidas de inteligencia artificial, defensa y energía.

"Los gastos por intereses se están disparando en los mercados maduros" mientras la deuda que vence se refinancia a tasas de interés más altas, según ha destacado el IFF en su última publicación, recogida por Bloomberg.

La institución internacional ha señalado a Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Japón como países que enfrentan "déficits persistentemente elevados y gastos por intereses crecientes: desafíos asociados desde hace tiempo a los emisores soberanos de mercados emergentes con problemas de deuda".

En total, la deuda pública global se ha elevado por encima de los 365 billones de dólares (320 billones de euros), incrementándose en 10 billones de dólares (8,8 billones de euros) solo en los seis primeros meses del año.