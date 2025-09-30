Reveni cierra una ronda de 7,5 millones liderada por 13books Capital para la expansión internacional

El total cosechado desde 2022 se eleva a 17,3 millones

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía española Reveni, enfocada en el comercio electrónico, ha cerrado este martes una ronda de financiación 'serie A' valorada en 7,5 millones de euros bajo el liderazgo del fondo inglés 13books Capital y con la participación de JME Ventures, BSV y Bynd Venture Capital, en tanto que el monto cosechado servirá para impulsar la expansión internacional.

La entidad, que desde su fundación en 2022 ha levantado un total de 17,3 millones de euros, ha especificado a través de una nota de prensa que esta inversión le permitirá reforzar su presencia en Reino Unido y la Unión Europea, al tiempo que impulsará el desarrollo de nuevos productos y la ampliación de su equipo.

"Esta ronda de inversión nos proporciona los recursos necesarios para seguir desarrollando y ofreciendo soluciones nunca antes vistas en el mercado, como hicimos con los reembolsos y cambios instantáneos, y acelerar nuestra expansión internacional en Europa", ha defendido el cofundador y consejero delegado, Fernando Pedraz.

Por su parte, la directora de 13books Capital, Aleksandra Tyurina, ha destacado sobre su apuesta de inversión que "la plataforma de Reveni resuelve los puntos débiles más difíciles del comercio electrónico, lo que permite a los clientes aumentar sus tasas de recompra, el valor de los pedidos y la velocidad de recompra".

En concreto, Reveni centraliza ventas, devoluciones y logística en una única plataforma integrada en las principales soluciones de comercio electrónico; a la par, según han explicado, su modelo propio de riesgo permite aprobar solicitudes en tiempo real y asumir responsabilidades que habitualmente recaen en el cliente.

Según datos de la empresa, sus soluciones han permitido a las marcas ahorrar alrededor de un 25% en costes logísticos y un 30% en costes asociados a ventas internacionales; dentro de la cartera de clientes, figuran nombres como Victoria Beckham, ME+EM, Nude Project, Scuffers, Silbon o Flabelus.