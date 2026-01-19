La riqueza de los milmillonarios de España creció un 13,6% en 2025, hasta un récord de 197.500 millones

Archivo - Monedas, moneda, billete, billetes,euro ,euros, capital, efectivo, metálico, riqueza EUROPA PRESS 20/3/2025 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La riqueza conjunta de los 33 milmillonarios que hay en España, cinco más que en 2024, alcanzó en 2025 unos 197.500 millones de euros, lo que supone un incremento en términos reales del 13,6% respecto al año anterior, mientras que los más de 3.000 milmillonarios a nivel mundial vieron aumentar su riqueza más de un 16%, hasta 18,3 billones de dólares (15,7 billones de euros), según un informe de Oxfam Intermón, publicado este lunes, coincidiendo con el inicio del Foro Económico Mundial, que se celebra en la localidad suiza de Davos.

En el caso de España, la ONG considera que 2025 ha sido "un año histórico" para el capital, ya que la riqueza conjunta de los 33 milmillonarios del país, así como la capitalización bursátil de las empresas del Ibex 35 alcanzó un nivel récord, mientras que los salarios pierden peso en la economía y crecen por debajo de lo que aumenta el coste de la vida.

"En España, la concentración de riqueza también se ha acelerado", señalan los autores del informe 'Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios', después de calcular que, el año pasado, la riqueza de los milmillonarios españoles creció cuatro veces más rápido que el promedio de los últimos cinco ejercicios.

"Esto supone que los milmillonarios españoles ganaron en promedio más de 77 millones de euros al día", señalan, añadiendo que sería necesario cerca de un millón de personas trabajadoras en España para ganar lo mismo.

Según el estudio, el 'club' de los milmillonarios españoles aumentó en cinco nuevos miembros en 2025, hasta un total de 33, en su mayoría hombres, con una riqueza conjunta estimada en 197.500 millones, el nivel más alto registrado, lo que implica un aumento de casi 28.300 millones respecto de 2024, con un crecimiento en términos reales del 13,6%, más de cuatro veces el crecimiento previsto para la economía de España en 2025 (2,9%).

De este modo, la riqueza conjunta de los 33 milmillonarios de España superaría la que poseen 18,7 millones de españoles, el 39% de toda la población.

Por contra, frente a este crecimiento de la riqueza de los milmillonarios, Oxfam Intermón apunta que, en los diez primeros meses de 2025, los salarios habrían subido seis puntos menos que la inflación en ese mismo periodo, por lo que habrían sufrido una pérdida de poder adquisitivo.

Según sus estimaciones, "el 1% más rico concentra el 23,9% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 6,7%". De este modo, el 0,1% más rico en España (unas 48.000 personas con una riqueza promedio de 20 millones de euros) habría visto aumentar su peso en la riqueza nacional desde 2010 y ya supondría más del 10% del total.

"La gente no llega. El dinamismo económico favorece a las grandes fortunas, pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar su casa. A esta dura realidad se le suman las dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible", afirma Franc Cortada, director de Oxfam Intermón.

MÁXIMO HISTÓRICO DE LA RIQUEZA DE LOS MILMILLONARIOS

A nivel global, el informe de la ONG estima que la riqueza conjunta de los más de 3.000 milmillonarios de todo el mundo creció en 2025 más de un 16%, tres veces más rápido que el promedio anual de los últimos cinco años, hasta alcanzar un máximo histórico de 18,3 billones de dólares.

En este sentido, advierte de que esta intensificación en la concentración de la riqueza milmillonaria coincide con el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que, desde su llegada a la Casa Blanca, se han reducido los impuestos a los superricos, bloqueado avances en fiscalidad internacional para grandes corporaciones, se han limitado los intentos de frenar el poder de los monopolios y ha impulsado el valor en bolsa de sectores como el de la IA, generando importantes beneficios que han ido a parar casi exclusivamente a las grandes fortunas.

Según el estudio, la riqueza conjunta de los milmillonarios aumentó el año pasado en 2,5 billones de dólares (2,2 billones de euros), una cifra que prácticamente equivale la riqueza que posee la mitad más pobre del planeta, es decir, 4.100 millones de personas, y la ONG sostiene que, solo con esa suma, se podría acabar con la pobreza extrema de los próximos 26 años.

"Desde 2020, la riqueza combinada de estos milmillonarios ha crecido un 81%", afirman los autores del estudio, para quienes esta concentración extrema de riqueza no solo implica un enorme poder económico, sino también un creciente poder político que permite a estas élites moldear las normas que rigen la economía y la sociedad en su propio beneficio, advirtiendo de que los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que la gente corriente.

Además, el informe señala la tendencia cada vez más preocupante de que los superricos usen su patrimonio para controlar medios de comunicación y redes sociales, sin que la gran mayoría de gobiernos hayan logrado ponerle freno, y apunta que, en la actualidad, más de la mitad de las grandes empresas de medios del mundo y la totalidad de las principales plataformas de redes sociales están en manos de milmillonarios, señalando casos como los del 'Washington Post' (Jeff Bezos), Twitter/X (Elon Musk) o la adquisición de una parte significativa de 'The Economist' por un consorcio de milmillonarios.

"Los milmillonarios están dedicando su riqueza y poder para generar estado de opinión, influir sobre el debate público y cambiar incluso el curso político. No sólo compran yates, compran incluso democracias, alimentando el discurso de odio y la polarización política, todo por defender únicamente sus intereses", recoge el informe.

PONER LÍMITES A LOS MILMILLONARIOS.

Ante esta situación, Oxfam Intermón defiende que la desigualdad extrema y la concentración de riqueza "no son inevitables", ni tampoco lo es el poder e influencia política de los superricos, por lo que insta a los gobiernos a actuar con urgencia.

De tal manera, reclama priorizar medidas para reforzar los cortafuegos entre la concentración de riqueza y la política, regulando estrictamente los lobbies y la financiación de campañas electorales y partidos, garantizando la independencia de los medios de comunicación y prohibiendo los discursos de odio.

Asimismo, plantea impulsar planes nacionales de reducción de la desigualdad con objetivos y plazos concretos, así como agendas efectivas de tributación a los superricos con tipos suficientemente altos como para reducir la desigualdad extrema, garantizar el empoderamiento político de la sociedad civil y los sindicatos, protegiendo las libertades individuales de asociación, reunión y expresión.