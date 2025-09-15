San Basilio recuerda que el plazo para una eventual segunda OPA del BBVA sobre Sabadell es de un mes

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, inaugura una jornada DE APIE junto con CEOE y Dircom, en la sede de la CEOE, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha recordado que BBVA tendría un plazo de un mes para presentar una segunda oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell en caso de tener que producirse.

Según informan varios medios, Basilio ha realizado esta aclaración a preguntas de periodistas tras su participación en un acto organizado por APIE, Dircom y CEOE.

Para llegar a producirse esta segunda OPA, BBVA tendrá que aceptar quedarse con una participación de menos del 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell pero más del 30%. Esto tiene que ser una decisión explícita del banco, ya que una de las condiciones para que la OPA sea efectiva es alcanzar esa barrera del 50%.

De acuerdo con la legislación sobre las OPA, que es lo que ha recordado San Basilio este lunes, cuando una empresa toma una participación de control (definida, entre otros, por hacerse con más del 30% de los derechos de voto) está obligada a lanzar una OPA sobre el resto del capital.

El plazo para presentar esta nueva oferta es de un mes desde que se haga efectiva esta condición, por lo que BBVA tendría que presentar el nuevo folleto al supervisor como mucho a finales de noviembre, ya que la OPA actual está previsto que se liquide entre el 17 y el 20 de octubre, en caso de ser efectiva.

Cabe recordar que BBVA ha mantenido de forma constante en las últimas semanas que no tiene intención ni de subir el precio de la OPA actual ni tampoco rebajar su condición de aceptación del 50% al 30%.