Santander gana 7.328 millones hasta junio, un 14,9% más

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 7.328 millones de euros en el conjunto de los seis primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 14,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles el banco al publicar sus cuentas trimestrales.

El dato es el beneficio ordinario, en el que Santander no incluye la ganancia extraordinaria por la venta del negocio de Polonia. Si se tiene en cuenta esta partida no recurrente, el beneficio neto atribuido fue de 8.973 millones de euros, lo que equivale a un 31,3% más.

Los ingresos totales de Santander (margen bruto) en el conjunto del semestre ascendieron a 30.822 millones de euros, lo que supone una mejora del 6,4% interanualmente. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) crecieron un 7,1%, hasta los 22.711 millones de euros.

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