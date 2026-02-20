Los sindicatos de CaixaBank anuncian paros y movilizaciones el 9 de marzo por la "presión comercial"

Cartel en una manifestación frente a la sede de CaixaBank denunciando la "presión comercial" de la plantilla, a 3 de febrero de 2026. - SECB

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de CaixaBank han convocado paros y movilizaciones el próximo 9 de marzo para denunciar la "presión comercial" que está experimentando la plantilla, según los comunicados remitidos este viernes.

En concreto, las organizaciones que conforman la representación legal de los trabajadores (UGT, CCOO y SECB) han convocado un paro parcial y una concentración delante de las Torres KIO (Madrid) y de las Torres de Barcelona el lunes 9 de marzo entre las 12.00 y las 13.00 horas (de 11.00 a 12.00 horas en Canarias).

Explican que este pasado jueves, 19 de febrero, se celebró ante el SIMA un acto de mediación al que la dirección del banco "optó por no presentarse y acudir representada por un bufete jurídico externo" remitiéndose a que es la "la interlocución habitual para buscar soluciones a la situación".

Esta interlocución, además, no habría asumido "compromisos concretos y reales", y tampoco mostrado voluntad de tratar de forma específica las reivindicaciones que los sindicatos han puesto de manifiesto.

A principios de este mes los sindicatos ya se movilizaron para denunciar esta "presión comercial" y para exigir otras medidas, como un sistema de retribución variable, una paga de beneficios e iniciativas "reales" para mejorar el clima laboral.

Preguntado por Europa Press sobre estas movilizaciones, el banco ha eludido realizar comentario alguno.