SpainNAB sitúa la vivienda y el clima como los grandes retos para la inversión de impacto en España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, inaugura la VI edición de Camino al Impacto, en CaixaForum Madrid, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

SpainNAB, el consejo asesor para la inversión de impacto, ha subrayado esta semana durante la sexta edición de su evento anual 'Camino al Impacto' que la vivienda y el clima son los dos grandes desafíos sociales y medioambientales y que requieren del apoyo conjunto de administraciones, empresas y entidades financieras.

El encuentro contó el pasado miércoles con la participación de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien destacó el papel del sector público en el impulso de la inversión de impacto junto al sector privado y la sociedad civil.

"Estamos construyendo juntos una nueva manera de entender el crecimiento, donde la colaboración público-privada busca generar tanto valor como retorno social y ambiental", argumentó.

Asimismo, expuso que "España se sitúa ya como el cuarto país del mundo, y el segundo en Europa, en inversiones de impacto [...] Estos datos son importantes, pero lo más importante son las vidas que hay detrás de estos proyectos que fomentan la inclusión, la igualdad, una educación de futuro, la descarbonización de nuestra economía o el acceso a la vivienda".

Según el informe 'The Size of Impact', elaborado por Impact Europe en colaboración con SpainNAB, la inversión de impacto en activos no cotizados alcanzó los 190.000 millones de euros en Europa en 2023.

En el caso de España, SpainNAB cifró en 3.257 millones de euros el volumen de inversión y financiación bancaria de impacto, con 1.517 millones correspondientes a inversión directa, un 26% más interanual.

De su lado, la presidenta de Cofides, Ángela Pérez, destacó la gestión del Fondo de Impacto Social (FIS), dotado con 400 millones de euros, del que "se ha comprometido el 40% de sus recursos financiando proyectos con gran alcance social y medioambiental".

Desde su lanzamiento en diciembre de 2024, el fondo ha aprobado 14 operaciones con una inversión cercana a los 157 millones de euros, beneficiando a más de 50 entidades y creando 7.500 empleos. De cara a este 2025, Cofides prevé cerrar el ejercicio con 255 millones de euros invertidos.

Por su parte, el presidente de SpainNAB, Eugenio Solla, aseguró que "en un contexto complejo e incierto, la inversión de impacto es una herramienta clave para abordar los desafíos sociales y ambientales, aportando respuestas sostenibles y transformadoras".

También indicó que "la inversión de impacto tiene sentido económico y social, y es una oportunidad para construir un futuro más resiliente y equitativo".

El presidente de GSG Impact, Nick Hurd, enfatizó que "los gobiernos necesitan este tipo de proyectos de financiación de impacto, porque ningún Estado tiene suficientes recursos como para cubrir todas las necesidades sociales y ambientales". Además, destacó que "España es un líder con una voz preeminente en la Unión Europea y representa una oportunidad inmejorable para tejer alianzas con Latinoamérica".

Durante la jornada, SpainNAB puso el foco en el déficit de 700.000 viviendas entre 2022 y 2025, según el Banco de España, y recordó que el 1% de la inversión de impacto y el 18% de la financiación crediticia de impacto en España se destinaron a vivienda en 2023.

Ligado a esto, se trajo a colación que el país dedica el 0,15% del PIB a políticas de vivienda, frente al 0,55% de media en la Unión Europea (UE).

En el ámbito del cambio climático, el informe 'The Size of Impact' recoge que el 47% de los financiadores de impacto contribuyen al ODS Acción por el Clima, reflejando el compromiso del sector financiero con la descarbonización y la resiliencia.

SpainNAB también ha seguido impulsando su Código de Buenas Prácticas para la Inversión de Impacto, que cuenta ya con 23 adhesiones, y ha abierto un nuevo proceso para ampliar la participación de entidades del ecosistema.

La organización trabaja en paralelo para reforzar la transparencia y la medición de resultados en el mercado de inversión de impacto en España.