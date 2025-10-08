Ulma lanza una nueva emisión de bonos en el MARF por 20 millones

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo cooperativo Ulma ha registrado una nueva emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) por un importe de 20 millones de euros, según ha informado este miércoles en un comunicado.

La operación, con vencimiento final el 25 de septiembre de 2039 y amortizaciones parciales a partir de septiembre de 2035, ofrece un cupón anual del 4,57%, pagadero semestralmente, y cuenta con valores nominales de 100.000 euros cada uno.

Los bonos emitidos cuentan con la garantía personal de las nueve cooperativas que forman parte del grupo.

La compañía vuelve al MARF tras su primer programa de pagarés lanzado en 2017, por un valor de 50 millones de euros, y su emisión inaugural de bonos en 2019, también por 50 millones de euros.

En esta operación, Banca March ha actuado como asesor registrado y agente de pagos, mientras que la totalidad de la emisión ha sido suscrita por PGIM Private Capital Limited (PRICOA).

J&A Garrigues ha asesorado a ULMA en materia de legislación española y Gómez Acebo & Pombo Abogados ha asesorado a PRICOA bajo la legislación del Reino Unido.