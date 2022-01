Unicaja emite bonos subordinados por importe de 300 millones

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja Banco ha lanzado una emisión de obligaciones subordinadas por importe de 300 millones de euros, dirigida a clientes profesionales y contrapartes elegibles, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El importe unitario de los bonos será de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99.714 euros.

El desembolso y cierre de esta emisión, sujeta a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo, está previsto que se efectúe el próximo 19 de enero.

Fuentes del mercado han señalado a Europa Press que la sobredemanda ha sido de 950 millones de euros, tres veces superior al importe de la emisión.

La fecha de vencimiento de los bonos será el 19 de julio de 2032, con la posibilidad de amortización anticipada a opción de Unicaja en cualquier momento entre el 19 de enero de 2027 y el 19 de julio de 2027, ambos incluidos.

Desde la fecha de la emisión hasta el 19 de julio de 2027, excluido, los bonos devengarán un interés del 3,125% anual y, a partir de dicha fecha, inclusive, devengarán un interés anual equivalente al 'mid swap' a 5 años más un margen del 3,050%.

Los intereses serán pagaderos por periodos de intereses vencidos el 19 de julio de cada año.

Unicaja espera obtener una calificación crediticia para esta emisión de 'BB' por parte de la agencia de rating Fitch, y prevé que los bonos coticen en el mercado español de renta fija.

La entidad solicitará el cómputo de los bonos como capital de nivel 2 conforme a los criterios del Reglamento Comunitario.

Asimismo, Unicaja espera que los bonos sean elegibles para los requerimientos de MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).