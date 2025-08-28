UniCredit eleva a alrededor del 26% su presencia en la entidad griega Alpha Bank

Archivo - Oficinas de UniCredit en Milán (Italia). - UNICREDIT - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El banco italiano UniCredit ha incrementado su participación en la entidad griega Alpha Bank a alrededor del 26% después de suscribir con bancos de inversión instrumentos financieros equivalentes a, aproximadamente, el 5% de la firma helena.

El banco dirigido por Andrea Orcel ha precisado que la liquidación física de los nuevos instrumentos financieros solo podrá tener lugar tras la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias.

"Estamos encantados con la decisión de UniCredit de aumentar aún más su participación en Alpha Bank, lo que demuestra el resultado tangible de nuestra asociación estratégica y supone un voto de confianza para las perspectivas de nuestro banco", ha afirmado el consejero delegado de Alpha Bank, Vasileios Psaltis.

"Junto con UniCredit, nos comprometemos a intensificar nuestra contribución al crecimiento y la transformación de la economía griega y chipriota, al tiempo que profundizamos en la integración bancaria europea en beneficio de nuestros accionistas y clientes", ha añadido.