Williams (Fed) no descarta una bajada de tipos de interés en septiembre, pero aboga por esperar a los datos

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Reserva Federal de Nueva York (Fed), John Williams, ha anticipado este miércoles que es probable que los tipos de interés bajen en algún momento futuro, pero que los responsables de la Fed deberán estudiar las próximas lecturas macro para evaluar si es apropiado recortarlos en la reunión del 17 de septiembre.

"Desde mi punto de vista, cada reunión está abierta. Los riesgos están más equilibrados. Tendremos que esperar a ver cómo evolucionan los datos", ha explicado en una entrevista concedida a la 'CNBC' recogida por Europa Press.

Williams ha indicado que el nivel actual de las tasas es "modestamente restrictivo", lo que significa que el instituto emisor podría "reducir las tasas de interés y dejarlas aún algo restrictivas". No obstante, ha insistido en "analizar [antes] qué está pasando exactamente con la economía".

En este sentido, ha afirmado que la actividad económica estadounidense es fuerte, incluso pese a su ligera desacaleración. Después, ha calificado de "sólida" la situación del mercado laboral y de "bastante lenta" la bajada de la inflación.

Sobre la destitución de Lisa Cook del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) impuesta por el presidente Donald Trump, Williams se ha limitado a recordar la importancia de la independencia para que los bancos centrales puedan operar con normalidad y credibilidad.

"Creo que la independencia de la Reserva Federal es muy importante.... La historia nos enseña que son los bancos centrales independientes los que pueden garantizar una inflación baja y la estabilidad económica y financiera", ha señalado.