La AIReF afea a Hacienda por apartarse de sus recomendaciones para reflejar el impacto de fondos europeos

También le reprocha que rechace aprobar un plan fiscal a medio plazo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado este martes que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha decidido apartarse de la nueva recomendación sobre la necesidad de que el Plan Presupuestario incorpore todas las medidas previstas por el Gobierno y el impacto fiscal de los fondos REACT-EU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El organismo que preside Cristina Herrero ha publicado este martes el seguimiento de las recomendaciones del cuarto trimestre de 2021. Entre ellas, la institución recomendaba que el Plan Presupuestario incorporase todas las medidas previstas por el Gobierno y el impacto de los fondos REACT-EU y del PRTR sobre los ingresos y gastos de las AAPP, así como que se desglosara por subsectores los recursos y empleos en términos de Contabilidad Nacional.

Según ha desvelado la AIReF, Hacienda ha decidido apartarse de esta recomendación, alegando que el Plan Presupuestario ya incorpora parte de esa información y que otra no es necesaria, ya sea por carecer de impacto en el déficit público o porque no se exige en el Código de Conducta que determina el contenido del Plan Presupuestario.

Ante esto, la AIReF ha recalcado que no comparte los argumentos alegados. En particular, echa en falta las medidas del Plan de Recuperación que no han sido incorporadas a las proyecciones fiscales y presupuestarias del Plan Presupuestario, pese a su importancia cuantitativa y su impacto en el saldo estructural.

Al mismo tiempo, reclama información desagregada por subsectores consistente con la información agregada para el total de Administraciones Públicas, lo que tiene especial relevancia por el grado de descentralización del país.

SE APARTA DE LAS RECOMENDACIONES SOBRE EL CONTENIDO DE LOS PG

Durante el cuarto trimestre de 2021, la AIReF también realizó dos recomendaciones vivas que hacen referencia al contenido del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por un lado, apuntaba a la inclusión de los ajustes de contabilidad nacional e información de aquellas entidades que, si bien no tienen naturaleza pública, se incluyen a efectos del SEC 2010 y, por otro, recomendaba la elaboración de presupuestos en contabilidad nacional.

Ante esta recomendación, la AIReF también afea que el Ministerio de Hacienda se haya alejado, alegando que la información sobre los ajustes de contabilidad nacional ya se encuentra publicada en las notificaciones PDE de carácter semestral y que la información sobre esos entes no se exige en la normativa. Además, explica que la complejidad de la tarea de elaborar presupuestos en contabilidad nacional hace que deba abordarse en el momento oportuno.

Para la AIReF, no es suficiente que los ajustes de contabilidad nacional se publiquen en las notificaciones PDE, puesto que estas recogen los ajustes que se producen en la ejecución de los ingresos y de los gastos, por lo que no permiten conciliar los presupuestos aprobados con el objetivo de estabilidad. De hecho, el organismo recuerda que esta información sí se incluía en los proyectos de PGE anteriores a 2017.

Por otra parte, la AIReF considera esencial que la información sobre las entidades que forman parte del SEC 2010 se incluya en los PGE por su impacto en el cumplimiento del objetivo de estabilidad como es el caso, por ejemplo, de la Sareb. En definitiva, en todos los casos se trata de información necesaria para garantizar la coherencia entre los principales elementos del proceso presupuestario y mejorar la orientación a medio plazo de la política fiscal.

En total, en el cuarto trimestre de 2021 la institución emitió 5 recomendaciones, de las cuales 2 fueron nuevas, 1 reiterada y 2 recomendaciones vivas. Desde el punto de vista de la administración destinataria de la recomendación, y teniendo en cuenta que una misma recomendación puede ir dirigida a más de una administración, se emitieron 22 recomendaciones: 5 al Ministerio de Hacienda, 1 al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y 17 a las comunidades autónomas.

COMPROMISOS CONTRA EL AUMENTO DEL GASTO ESTRUCTURAL

Entre ellas, la AIReF recomendó a las administraciones públicas la adopción de las medidas necesarias para evitar que el espacio fiscal que deja la retirada de las medidas contra la Covid-19 y la positiva evolución de los ingresos puedan utilizarse para realizar gasto estructural que no cuente con una fuente de financiación permanente.

En su respuesta, el Ministerio de Hacienda y Función Pública se compromete a cumplir la recomendación argumentando el fuerte compromiso del Gobierno con la estabilidad planteado en la senda de consolidación fiscal contenida en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2021-2024. Además, asegura que está trabajando para incorporar a esta senda la mejora estructural del saldo público que supondrán algunas medidas del PRTR, como la revisión del sistema fiscal y la institucionalización de los 'Spending Reviews' en la AIReF.

En el ámbito autonómico, todas las CCAA, salvo Cataluña y Comunitat Valenciana, se comprometieron a cumplir la recomendación, indicando las medidas adoptadas para ello.

Cataluña explica que no se va a generar espacio fiscal por la retirada de medidas puesto que sigue la pandemia, pero la AIReF cree que la reducción del gasto y la mejora de los ingresos sí puede generar tales espacios. De su lado, la Comunidad Valenciana, por su parte, reconoce que un porcentaje de las medidas se consolidarán como gasto estructural y que se dispondrá de financiación extraordinaria del PRTR, pero asegura que su situación financiera está condicionada por el modelo de financiación y su reforma. La AIReF considera que esta comunidad no se compromete con la recomendación emitida.

HACIENDA DA POR CUMPLIDA LA ESTRATEGIA FISCAL A MEDIO PLAZO

Por otro lado, en el cuarto trimestre la AIReF reiteró la recomendación al Gobierno de establecer una estrategia fiscal a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las AAPP. En su respuesta, Hacienda considera haber cumplido esta recomendación en la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2021-2024, en los PGE para 2022, en el Plan Presupuestario 2022 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Sin embargo, la AIReF insiste en que la APE constituye una aproximación incompleta a la estrategia fiscal, tanto por su horizonte temporal insuficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad como por no incluir la senda fiscal con los gastos e ingresos derivados directamente del PRTR.

Por ello, la institución ve necesario establecer unos objetivos y metas a medio plazo y, al mismo tiempo, prever actuaciones y márgenes fiscales para alcanzarlos. Esta planificación no tiene por qué significar, según la AIReF, la adopción de medidas en el momento actual, sino prever los medios para una consolidación gradual a medida que se asiente la recuperación económica.

Por otro lado, la AIReF señala que el Plan de Recuperación es una planificación a medio plazo de las inversiones y reformas estratégicas del conjunto de las administraciones, pero no tiene la consideración de plan fiscal a medio plazo, pues no recoge las previsiones de los principales agregados fiscales para que pueda servir como instrumento de política presupuestaria.