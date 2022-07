Calviño, convencida de que eléctricas y banca, con planes de RSC, "entienden perfectamente" el alza fiscal

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha mostrado convencida de que las eléctricas y los bancos, con planes de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y "constantes declaraciones públicas" sobre su apoyo a la sociedad, van a entender "perfectamente" que tienen que "arrimar el hombro" y contribuir con una mayor fiscalidad.

"No me cabe ninguna duda de lo que debemos hacer y estoy segura de que tanto las compañías energéticas como los bancos, que tienen unos planes muy sólidos de RSC, no van a tener ninguna duda de cuál debe ser su comportamiento, poniéndose del lado de la ciudadanía", reiteró Calviño, al término de la Conferencia Sectorial de Transformación Digital.

En este sentido, afirmó que los ciudadanos españoles esperan que las "grandes empresas del país estén a la altura de las circunstancias" y comprendan que los sectores que tienen beneficios extraordinarios como consecuencia de la inflación tienen que "arrimar el hombro" y "ayudar" al conjunto de la sociedad española.

"Aquellos sectores que tienen unos beneficios extraordinarios, las grandes empresas del país que tienen un claro compromiso con la RSC, con planes y constantes declaraciones públicas en defensa del progreso de la sociedad, van a entender perfectamente que es el momento de arrimar el hombro en un contexto tan complejo", ha reiterado Calviño.

La ministra ha rechazado las críticas de que el Gobierno está "demonizando" los beneficios de las empresas, y ha asegurado que desde 2018 toda su política económica se ha dirigido a "ayudar" a las empresas, al clima de negocio y a la actividad económica, apoyando a las pymes y a los autónomas con los créditos ICO, los ERTE o la prestación extraordinaria para los trabajadores por cuenta propia.

Asimismo, la ministra ha indicado que en el diseño de estos impuestos, en el que está trabajando el Ministerio de Hacienda de manera "rigurosa y responsable", se contemplarán mecanismos para evitar que las empresas los trasladen a los consumidores y se pueda producir un impacto negativo entre la ciudadanía.

En la misma línea, dijo que Hacienda está realizando el trabajo "técnico" para evitar "cualquier tipo de riesgo legal" en el diseño de estos impuestos, así como la doble imposición de un mismo hecho imponible. "Este es el trabajo que se está desarrollando en este momento para que sea un trabajo serio y responsable", ha reiterado.