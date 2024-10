El Gobierno galo calcula que la subida temporal de impuestos afectará al 0,3% de los hogares franceses

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro francés de Hacienda, Laurent Saint-Martin, ha asegurado que la subida de impuestos con carácter temporal que el Gobierno galo ha anunciado para poner coto al déficit presupuestario del país afectará solamente al 0,3% de los hogares, excluyendo así a los más vulnerables y a la clase media trabajadora.

En una entrevista con la televisión 'France 2', el ministro ha asegurado que durante el debate presupuestario su postura será la de evitar que los hogares más vulnerables, y en particular las clases medias y los trabajadores, se vean afectadas.

De tal modo, Saint-Martin ha indicado que los alrededor de 500.000 hogares potencialmente afectados representa "un aumento del 0,3% de los hogares".

"Tengan en cuenta que no habrá un aumento general del impuesto sobre la renta y, además, sobre este punto, si es necesario repetirlo, lo repito, no, no habrá ninguna desindexación de la escala del impuesto sobre la renta, es decir, lo que en última instancia afecta a todos los contribuyentes, no lo tocaremos", ha apostillado.