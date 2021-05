Montero descarta aclarar a la CE nada sobre eliminar la tributación conjunta porque "ni se ha planteado"

Atribuye la polémica del fin de semana a la etapa "preelectoral" en la Comunidad de Madrid

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado este martes que España no debe remitir ninguna aclaración adicional a la Comisión Europea sobre eliminar la reducción de la tributación conjunta del IRPF, ya que es una reforma que el Gobierno "ni ha decidido, ni ha hecho, ni ha planteado".

"No hay compromiso sobre esta materia, ni ningún tipo de reforma. Creo que en el contexto global del documento está perfectamente aclarado y no hace falta remitir aclaración adicional a la Comisión Europea porque el componente de fiscalidad es negro sobre blanco y no está incorporada esta reforma", ha insistido Montero en rueda de prensa tras la reunión este martes del Consejo de Ministros.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas el viernes incluía en el Anexo IV referido a temas de igualdad la idea de eliminar de manera progresiva la reducción por tributación conjunta en el IRPF al entender que perjudica la incorporación de la mujer al mercado laboral.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda aclaró durante el fin de semana que únicamente se recordaba el estudio realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en julio de 2020 sobre beneficios fiscales, en el que el organismo concluía que esta reducción, en su actual configuración, generaba un "desincentivo a la participación laboral de los segundos perceptores de renta (principalmente mujeres de rentas bajas), lo que acentúa los problemas de brecha de género de la economía española".

COMITÉ DE EXPERTOS PARA EL ANÁLISIS FISCAL

Para este tipo de cuestiones fiscales, así como para el resto de las planteadas en materia fiscal, el Gobierno ha constituido un comité de expertos para la reforma fiscal, con el objetivo de modernizar el sistema tributario para adaptarlo al siglo XXI, que tendrá que revisar los elementos que considere de interés y "aprovechará materiales que están siendo editados por organismos como la AIReF", según ha explicado la ministra.

"Otra cosa es que en etapas preelectorales cualquier elemento sirve para intentar llevar al ánimo de los ciudadanos algo que este Gobierno ni ha decidido, ni ha hecho, ni ha planteado", ha criticado Montero.

Por tanto, desde el Ejecutivo ha hecho hincapié en que lo único que van a estudiar, con el asesoramiento técnico de los expertos, es la forma de evitar que esta reducción fiscal acentúe la brecha de género existente en el mercado laboral. "Todo ello, sin que, en ningún caso, esta posible reforma tributaria vaya a suponer un aumento de la carga fiscal de las familias", asegura el Ministerio de Hacienda.