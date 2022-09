Montero dice que los contribuyentes con rentas inferiores a 21.000 euros ahorrarán de media 400 euros

Niega "improvisación" en las nuevas medidas fiscales, que vienen trabajándose desde agosto

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha indicado este viernes que las medidas del Gobierno sobre el IRPF para rentas por debajo de 21.000 euros van a permitir un ahorro en términos medios a los contribuyentes de en torno a 400 euros anuales.

Por contra, la ministra ha advertido de que una deflactación del IRPF, por ejemplo, para rentas por debajo de 40.000 o por debajo de 60.000, lo que permite es un ahorro de unos 40 euros para estos mismos contribuyentes, según ha indicado en una entrevista en 'Onda Cero' recogida por Europa Press.

Montero ha negado que las nuevas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno de coalición, entre las que se incluye un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, se hayan "improvisado" al calor de los anuncios autonómicos de rebajas impositivas.

"Venimos trabajando desde que en agosto se puso en marcha la propuesta sobre el impuesto a las energéticas y la banca. Ni el equipo más superdotado podría improvisar en diez o quince días una reforma fiscal de estas características", ha señalado en otras declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

La ministra ha subrayado que el nuevo paquete fiscal acomete una rebaja "selectiva" de impuestos, como siempre ha defendido el Gobierno, frente a la rebaja generalizada que implicaría la deflactación del IRPF que demanda el PP, que afectaría a todos los niveles de renta, incluidas las más altas.

En una entrevista en 'Onda Cero', la ministra ha insistido en que estas nuevas medidas no se han visto condicionadas por las decisiones de algunas comunidades de rebajar impuestos, aunque sí ha reconocido que le "sorprendió" que se hicieran estos anuncios, considerando como "el más grave" la supresión del Impuesto sobre Patrimonio en Andalucía.

La ministra ha defendido la idoneidad del 'impuesto de solidaridad' temporal a los patrimonios superiores a los 3 millones de euros --excluyendo la vivienda habitual--, pues son los que más tienen y las empresas con mayores beneficios las que tienen que arrimar el hombro en un momento como este. "Hay que impedir que esta crisis se salde con más desigualdad", ha subrayado.

Montero ha destacado además que, frente al "vaciamiento y el populismo fiscal" del PP, el Gobierno practica una política fiscal "de sentido común" y ha instado a los 'populares' a aclarar su posición sobre las medidas anunciadas.

"No sé muy bien qué va a votar el PP en esta reforma. Feijóo no sabía si decir si sí o si no (...) Yo no puedo entender que para el PP sea más importante proteger al 0,2% de la población (los que se verán afectados por el impuesto a las grandes fortunas) frente a más de la mitad de los ciudadanos. En un sitio dice que los estamos imitando, en otro que no es suficiente y es una reforma incompleta. Yo creo que se tiene que aclarar", ha afirmado la ministra.

Asimismo, Montero ha llamado a las comunidades autónomas a debatir con calma sobre el Impuesto de Patrimonio, de su posible eliminación de la financiación autonómica y de la opción de sustituirlo por otro tributo.

Preguntada por la oferta de subir a los funcionarios el sueldo un 9,5% en tres años, ha preferido no dar detalles para no perjudicar las negociaciones con los sindicatos. Tampoco ha querido pronunciarse sobre el estado de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, aunque espera que se consiga un acuerdo.