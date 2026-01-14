El sector de la papelería se reúne con el PP para exigir la rebaja del IVA del material escolar al 4%

De izquierda a derecha, Ricardo Carbonell (ASP), Alberto Núñez Feijoo (PP) y Josep Buixeda (ASP) - ASP

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Sector Papelería (ASP) se ha reunido con el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, para exigir la rebaja del IVA del material escolar al 4%.

En la reunión, celebrada el martes en Girona y a la que también asistió el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, la ASP planteó asimismo incorporar la deducción en la declaración de la renta por la compra de material escolar, así como una aportación anual del Estado para los alumnos de entre 3 y 18 años.

La reunión, que se enmarca en la ronda de encuentros de la asociación con distintas formaciones políticas para trasladarles propuestas relacionadas con el ámbito educativo y fiscal, tenía como objetivo que el PP incluya en su programa electoral las propuestas del sector en materia económica y fiscal. En ella, la ASP subrayó la importancia de la educación analógica en el sistema educativo.

En este sentido, la asociación insiste en "la necesidad de que la educación y el material escolar ocupen un lugar prioritario en los planes y propuestas de futuro".