Álvarez (UGT) tilda de "irresponsabilidad" que Sanidad hable de 'autobaja' médica sin una explicación "clara"

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, interviene en una mesa de debate en la segunda edición del foro económico español ‘Wake Up, Spain!, Aprendizaje, crecimiento y sostenibilidad en la Europa solidaria’, en la Casa de América, a 4 de abri - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha tildado de "irresponsabilidad" que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya hablado de la 'autobaja' médica sin tener en cuenta la repercusión de sus declaraciones y explicar de manera "clara" en que consiste su propuesta.

"Lo que no puede ser es que un miembro del Gobierno, en este caso la ministra de Sanidad, salga y explique, como si eso no tuviera ninguna incidencia en el país, que vamos a ir al tema de las autobajas", ha criticado el sindicalista en una entrevista en RTVE recogida por Europa Press.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que se va a plantear, y que ya se está estudiando, "la autojustificación de las bajas de tres días para aquellos que tengan una enfermedad leve".

Al respecto, Álvarez ha asegurado que estas declaraciones realizadas ayer por la titular de Sanidad están causado "incertidumbre" entre los trabajadores y ha criticado el proceder de la ministra, a la que ha pedido abordar el este debate de manera "clara". "¿Esto cómo funciona? ¿Qué va a pasar? Claro, generar esta incertidumbre a mí me parece una cierta irresponsabilidad", ha señalado.

Así, ha recordado que al final es el trabajador el que "paga" por una baja médica, ya que una baja por enfermedad que dure tres días corre a cargo del trabajador, salvo que su convenio colectivo recoja lo contrario, aunque Álvarez ha asegurado que "hay pocos convenios" que reconozcan la baja del 100% desde el primer día.

"Cuando hay un tema de estas características, con tanta gente enferma, un tema tan delicado, igual es mejor esperar un par de días o unas horas (...) porque efectivamente estamos tocando derechos fundamentales y esto lo que ha evidenciado en todo caso es que hace falta un refuerzo importante en los centros de salud en general en casi toda España", ha señalado Álvarez.

Asimismo, ha criticado que la ministra de Sanidad no haya tratado el tema previamente con los sindicatos. "A mí lo que realmente me parece inaudito es que yo me tenga que enterar de este tema porque la señora ministra da una rueda de prensa", ha lamentado.