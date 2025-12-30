Los autónomos pagarán en 2026 cuotas mensuales de 200 a 590 euros dependiendo de sus ingresos

Archivo - Un trabajador autónomo atendiendo a dos clientas en su pescadería - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Los trabajadores por cuenta propia que coticen por la base mínima pagarán en 2026 a la Seguridad Social cuotas mensuales que irán desde los 200 a los 590 euros mensuales, dependiendo de sus rendimientos netos.

Son las mimas cuotas que han pagado este año, pues el Gobierno ha decidido congelarlas de cara a 2026 a la espera de alcanzar un acuerdo con las organizaciones de autónomos y los agentes sociales para cumplir con el objetivo de que el colectivo cotice en función de sus ingresos reales.

Este sistema de cotización, acordado con las principales organizaciones de autónomos, arrancó a principios de 2023 y cuenta con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032.

Consta de 15 tramos de cuotas que en 2024, tomando como referencia la base mínima, oscilaron entre los 225 euros hasta los 530 euros y que en 2025 lo hicieron desde los 200 a los 590 euros mensuales, las mismas cantidades que para 2026.

Los autónomos tienen la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional.

Los rendimientos netos se calculan deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo.

Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos societarios). El resultado es la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente.

Los autónomos han de informar a la Seguridad Social de su previsión de ingresos para el año, aunque pueden ajustar su cotización hasta seis veces durante el ejercicio en caso de que sus ingresos experimenten variaciones importantes.

Al final del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizarán las cotizaciones, devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivos esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año.

Debido a este nuevo sistema de cotización, todas aquellas personas que hayan estado dadas de alta como autónomos, aunque sólo sea un día, están obligadas a hacer de manera obligatoria la declaración de la Renta.

Antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización, sólo estaban obligados a ello los autónomos personas físicas que en el año previo hubieran obtenido más de 1.000 euros de rendimientos netos en su negocio.

CUOTAS PARA 2026

De cara a este 2026, las cuotas mensuales para un autónomo que cotice por la base mínima y cuyos rendimientos netos vayan desde menos de 670 euros al mes hasta los 1.700 euros oscilarán entre los 200 y los 294 euros, dependiendo del tramo de ingresos en el que decida ubicarse y de la base de cotización asociada al mismo.

Estas cantidades (rendimientos netos de hasta 670 euros y desde esa cifra hasta 1.700 euros mensuales) abarcan los seis primeros tramos del nuevo sistema.

Para aquellos con rendimientos netos superiores a partir de los 1.700 euros, las cuotas irán desde los 350 a los 590 euros si se cotiza por la base mínima.

Por su parte, un autónomo que presente rendimientos netos por encima de los 3.620 euros y hasta 4.050 euros mensuales o igual a ese monto (tramo 13) y que cotice por la base mínima pagará 490 euros mensuales.

En el último tramo, el decimoquinto, se encuentran todos los autónomos con rendimientos netos superiores a los 6.000 euros mensuales. Su cuota para este 2026 si cotizan por la base mínima será de 590 euros mensuales, lo que supone 60 euros más que en 2024 y 90 euros más que en 2023.

Y A ESTAS CUOTAS HAY QUE SUMAR LA SUBIDA DEL MEI

Además, a partir del próximo 1 de enero sube la sobrecotización del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se utiliza para nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones.

En concreto, la cotización del MEI será del 0,9% en 2026, frente al 0,8% de este año, tanto para autónomos como asalariados y sea cual sea el importe de su salario.