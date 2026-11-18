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MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, ha anunciado este miércoles que el sindicato emprenderá acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones contra las organizaciones sindicales, a las que calificó de "basura sindical" y de "mafia".

En una rueda de prensa, López ha explicado que CCOO considera que estas expresiones no son una mera crítica política, sino "expresiones intolerablemente ofensivas e insultantes" que suponen un ataque a la dignidad y al papel constitucional de los sindicatos.

La dirigente sindical ha defendido que "la libertad de expresión ampara la crítica política sin ninguna duda, incluso la más contundente", pero no cualquier tipo de descalificación.

Por otro lado, CCOO presentará un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa por la actuación policial durante la huelga general del 11 de noviembre, al considerar que se vulneraron derechos fundamentales de los piquetes informativos.

El sindicato denuncia que la Policía cargó contra ellos en Mercamadrid y en varias cocheras de transporte público y utilizó aerosoles irritantes, conocidos como "gas pimienta". Por ello, pedirá que se investigue si se vulneraron "el derecho a huelga, la libertad sindical, el derecho de reunión y el derecho a la integridad física" de los participantes.