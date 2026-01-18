Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante una rueda de prensa tras una reunión conjunta de las Ejecutivas de ambas organizaciones sindicales, en la sede de CCOO, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

CCOO viaja a China para abordar las nuevas formas de empleo y la digitalización, según ha informado este domingo el sindicato, que ha sido invitado por la Federación Nacional de Sindicatos de China (ACFTU).

En concreto, una delegación de la Comisión Ejecutiva de CCOO, encabezada por el secretario general, Unai Sordo, visita al país asiático con la misión de reforzar los lazos de colaboración entre ambas organizaciones, una relación que se inició con la participación de una representación de la organización china en el 13.º Congreso Confederal de CCOO.

Los representantes de CCOO visitarán las ciudades de Beijing, Shanghái y Xiong'an, donde mantendrán encuentros con la dirección nacional de la Federación Nacional de Sindicatos de China, encabezada por su vicepresidente, Wei Dichun.

Igualmente, está prevista una reunión con la Ejecutiva de la ACFTU de Shanghái y con representantes de sindicatos de base.

Durante la visita se abordará, de forma conjunta entre ambas organizaciones, la afiliación de los trabajadores que pertenecen a las nuevas formas de empleo y la digitalización.

La representación de CCOO tiene prevista también la visita a diversas empresas, tanto chinas como multinacionales, de la República Popular de China, así como a 'hubs' tecnológicos.

De esta forma, destaca la visita a Xiong'an, la "ciudad del futuro", proyectada como un área de desarrollo con un diseño innovador.

Esta iniciativa quiere funcionar como una "ciudad verde", con un claro enfoque de sostenibilidad, sumado a la tecnología, la innovación, el 'Internet de las cosas' (IoT), la inteligencia artificial, el 'big data' y la computación en la nube.