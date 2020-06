CSIF presenta una denuncia penal por las amenazas físicas que recibe el personal del SEPE por los ERTEs

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto este viernes una denuncia penal en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para que se investiguen "amenazas físicas y coacciones" que reciben los empleados del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desde Twitter.

El sindicato ha puesto en conocimiento de la Justicia los datos de varios usuarios para que procedan a la identificación de los autores, ya que considera que los mensajes pueden ser constitutivos de delitos de amenazas, coacciones e injurias.

CSIF ha reiterado su preocupación ante la inminente apertura al público de las oficinas del SEPE a partir del próximo día 15 de junio y ha rechazado la apertura inmediata, porque todavía hay cerca de 200.000 expedientes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) sin resolver (y por tanto personas inmersas en estos procedimientos sin cobrar), además de otro número significativo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias de protección por desempleo aún sin cuantificar.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que considera que se debería estabilizar esta carga de trabajo para proceder a la reapertura con las debidas garantías. "Es más que previsible que la angustia e incertidumbre de estas personas se trasladará a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden", ha añadido.

El sindicato ha presentado al juzgado mensajes de Twitter con frases como: 'Cuando abráis las oficinas os vamos a pegar fuego'; 'Os vais a arrepentir de estos tres meses dejando sin cobrar a tantas personas' o 'Espero que a alguien se le vaya la pinza y empiece a pegar tiros'.

Asimismo, ha rechazado la reapertura por fases planteada por los responsables del SEPE, puesto que cree que las oficinas deben "reanudar la atención al público al mismo tiempo", garantizando las mismas y máximas medidas de seguridad sanitaria.

En este sentido, ha reclamado la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el conjunto de las unidades, que garanticen la invulnerabilidad tanto de gestores como de usuarios.

"Poco sentido tiene reanudar la atención a nuestros usuarios en unos territorios sí y en otros no si no podemos estar en condiciones de garantizar una respuesta efectiva al conjunto de desempleados a los que, lamentablemente, todavía no hemos podido llegar", subraya CSIF.