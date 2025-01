Cuerpo espera que pueda haber acuerdo "dentro del Gobierno" sobre la rebaja de la jornada en la CDGAE

Insiste en que hay que "acompañar" a las empresas, especialmente a las pymes, en el tránsito a las 37,5 horas semanales

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este viernes que espera que pueda llegarse a un acuerdo "dentro del Gobierno" durante la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (CDGAE) del próximo día 27 para que este asunto siga su camino y acabe aterrizando "lo antes posible" en el Consejo de Ministros.

"Esa discusión es el día 27 en el marco de la Comisión Delegada y yo espero que, efectivamente, vaya bien y que, por tanto, podamos tener un acuerdo y pasar a las siguientes fases, pasar no sólo al Consejo de Ministros, sino ya a la tramitación parlamentaria", ha apuntado Cuerpo en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

El ministro ha recordado que por la CDGAE pasan todos los temas importantes en materia económica, pues es el organismo que reúne a todos los ministros con competencias en el área económica.

"A partir de ahí, ya lo que esperamos es que pueda haber un acuerdo con respecto a este tema dentro del Gobierno y, por lo tanto, pasar a las siguientes fases. Pasar no sólo a la tramitación en el Consejo de Ministros, sino también a la tramitación parlamentaria y, por lo tanto, ya avanzar, lo más rápido posible, para ser capaces de tener esta medida y de que sea una realidad ya en el año 2025", ha señalado.

Cuerpo ha precisado que, tras la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicas, la reducción de jornada tendrá que ir a la Comisión de Secretarios y Subsecretarios, "que es el paso previo que dirige el Ministerio de la Presidencia y donde se vehiculan todos los asuntos que van al Consejo de Ministros".

En todo caso, ha resaltado que la rebaja de la jornada tendrá que vez la luz "con todas las garantías", para lo que ha insistido en la necesidad de "acompañar" a las empresas, especialmente las pymes. "En eso vamos a estar, para ser capaces de conquistar este derecho de manera efectiva y, además, de manera sostenida en el tiempo", ha subrayado.

"YO NO TENÍA QUE HACER LAS PACES CON NADIE"

Preguntado por si ha hecho las paces con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras sus críticas por su posición en la rebaja de la jornada, Cuerpo ha subrayado que él "no tenía que hacer las paces con nadie".

"Yo no he entrado en ningún tipo de declaración de ese tipo, no es mi estilo. Al contrario, he estado muy centrado en el fondo del asunto, porque es un elemento prioritario de la actuación del Gobierno en esta legislatura. Es una gran conquista social para esta legislatura, la reducción de la jornada y en eso seguimos trabajando y yo espero que lo consigamos", ha remarcado.