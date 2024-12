Cuerpo evita el choque con Díaz e insiste en que la reducción de jornada "es un objetivo compartido"

"Hay que cumplir el acuerdo de Gobierno: reducción de jornada en 2025. Trabajar menos, vivir mejor. No les fallaremos", ha replicado la ministra de Trabajo

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha evitado este martes el choque con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por diferencias en la aplicación de la reducción de la jornada laboral, a la vez que ha confirmado que la medida es "un objetivo compartido" de los dos ministerios.

Cuerpo ha insistido en que es una "propuesta equilibrada" que también va a ser "ambiciosa", pues permitirá conquistar un derecho "de manera efectiva" durante la legislatura.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, el ministro ha explicado que la reducción de jornada "forma parte del acuerdo de gobierno y, por lo tanto, es consustancial a la acción de gobierno en esta misma legislatura".

Cuerpo ha recordado que los datos de jornada laboral media en España están en torno a las 38,3 horas, no muy lejos de las 37 horas y media a las que se quiere llegar. No obstante, ha subrayado que la casuística específica de las empresas españolas "es muy diversa" y "muy heterogénea". "No es lo mismo la situación de las pymes frente a las grandes empresas o la capacidad de adaptación que puedan tener, igual que los sectores también son muy diversos y muy heterogéneos entre sí", ha aclarado.

El ministro ha asegurado que para conseguir este derecho "de la forma más efectiva" se debe "acompañar a las empresas". "Tenemos que acompañarlas. Lo que hemos visto en la evidencia empírica, en experiencias que han funcionado, como por ejemplo la francesa, es que hay un acompañamiento de las empresas. Y ese elemento tiene que estar también en la solución", ha indicado.

Cuerpo ha recordado que en las negociaciones del diálogo social se han planteado "medidas de acompañamiento" y "elementos de flexibilidad".

Preguntado por las diferencias con el Ministerio de Trabajo, el titular de Economía ha señalado que en el Gobierno han sido capaces de conjugar "la buena gestión económica y las buenas cifras de crecimiento y de creación de empleo" con "la adquisición y conquista de derechos sociales". "Objetivos ambiciosos, pero, a la vez, un diseño equilibrado. Yo creo que esta combinación es la que ha hecho y hará, también en el caso de la jornada laboral, que sea un proyecto exitoso de gobierno", ha defendido.

DÍAZ: "HAY QUE CUMPLIR EL ACUERDO"

Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado en un mensaje en X que "hay que cumplir el acuerdo de Gobierno" con la reducción de jornada en 2025. "Trabajar menos, vivir mejor. No les fallaremos", ha escrito.