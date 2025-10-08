Díaz asegura que está en contacto con la Inspección por los fallecidos en el derrumbe del edificio en Madrid

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado este miércoles su "consternación" por el fallecimiento en Madrid de cuatro personas, tres hombres y una mujer, mientras trabajaban en un edificio en obras que se derrumbó en la mañana de ayer.

"Nadie debería perder la vida en el trabajo. Desde el Ministerio de Trabajo estamos en contacto con la Inspección", ha señalado la ministra en su cuenta de 'Bluesky'.

La vicepresidenta ha enviado un "abrazo enorme" a los familiares y amigos de las cuatro víctimas.

En la madrugada de este miércoles, los bomberos han completado el rescate de los cuerpos sin vida de los cuatro desparecidos en el derrumbe del edificio de la calle Hileras, 4, en Madrid.

En concreto, fuentes de Emergencias Madrid han informado del rescate de dos de los cuerpos poco antes de las 3.00 de este miércoles, horas después de hallar y recuperar otros dos cadáveres, y han indicado que la Policía Científica de Policía Municipal y Policía Nacional se harán cargo en las próximas horas de su identificación.