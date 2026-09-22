Fedea cifra en 50.000 millones las transferencias anuales a la Seguridad Social para pensiones y avisa: "Va a empeorar"

Archivo - El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente - César Ortiz - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente Moreno, ha cifrado en 50.000 millones de euros las transferencias anuales que se hacen a la Seguridad Social para pagar las pensiones y ha avisado que con el paso el tiempo esa cifra "va a empeorar".

Es una de las conclusiones que De la Fuente ha dejado durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, donde ha expuesto a los grupos parlamentarios sus valoraciones sobre el estado del sistema de pensiones.

"Todos los años tenemos que sacar 50.000 millones de la caja común que se alimenta con el IRPF, el IVA y demás y mandárselos a la Seguridad Social para pagar básicamente prestaciones contributivas", ha alertado el economista, que al mismo tiempo ha precisado que el grueso del déficit viene de la parte contributiva.

De la Fuente ha expuesto que el déficit estructural ligado a la Seguridad Social es del orden de cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB), por lo que ha insistido en que hay que tomarse este asunto "bastante en serio".

EL GOBIERNO ES "MUY OPTIMISTA" CON LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

En su intervención, ha criticado el diagnóstico del Gobierno sobre la sostenibilidad del sistema, asegurando que las previsiones que el Ejecutivo incluyó en la última reforma legislativa eran "muy optimistas" y negaban la existencia de problemas reales de financiación.

A su vez, ha emitido un veredicto contundente sobre la reforma de pensiones aprobada por el Gobierno: "La reforma que se ha hecho no afronta el problema, sino que lo agrava". Con esta afirmación, De la Fuente ha cuestionado la estrategia del Ejecutivo de mantener la generosidad del sistema sin introducir cambios estructurales que garanticen su sostenibilidad a largo plazo.

De la Fuente ha subrayado que el sistema español es "extremadamente generoso" y España es de los países que ofrecen unas pensiones mayores en relación a las cotizaciones y a los salarios que las sustentan.

Con todo ello, el representante de Fedea ha advertido del riesgo y el coste de oportunidad para otros servicios públicos que supone mantener un sistema "tan generoso" como el actual y en unas circunstancias "tan adversas" que se esperan en las próximas décadas.

Eso sí, ha apuntado que "salvo un desastre mayor y absoluto", pensiones seguirá habiendo y ningún Gobierno se va a atrever a hacer recortes "muy serios", aunque sí puedan verse perjudicados otros servicios públicos.

DEMOGRAFÍA Y PRODUCTIVIDAD

El economista ha identificado dos factores que no van "especialmente bien" y que explican la preocupación por la viabilidad del sistema público de pensiones. Estos son la demografía, y más en concreto la tasa de dependencia, que mide la proporción de personas potencialmente inactivas en relación con la población en edad de trabajar; y por otro lado el nivel y la evolución de la productividad.

De la Fuente ha señalado que "la tasa de productividad lleva tiempo cayendo y la demografía es la que es", en referencia a una población cada vez más envejecida. "Cuando miramos hacia adelante, en términos de la demografía y de la productividad, con la experiencia de las últimas décadas, pues la cosa no pinta muy bien", ha apostillado.

Además, el director de Fedea ha subrayado el reto demográfico que afronta España, pues la esperanza de vida es cada vez mayor y la tasa de natalidad ha bajado a niveles que son "muy sorprendentes". Así, ha advertido que "la tasa de dependencia se va a duplicar" en las próximas décadas, mientras que "la tasa de crecimiento de la productividad lleva cayendo mucho tiempo y no muestra señales de una recuperación sistemática".

A renglón seguido, De la Fuente ha denunciado un problema grave de equidad intergeneracional, apuntando que se va a tener que obligar a una fracción cada vez más pequeña de la población a soportar unos costes crecientes del sistema de pensiones. También ha criticado que el Gobierno haya optado por "hacer regalos innecesarios a los baby boomers" en lugar de abordar esta inequidad.

El economista ha alertado que ya en los últimos muchas pensiones iniciales de los jubilados son "bastante mejores que los sueldos medios", algo que "no es una buena señal y no alienta especialmente a trabajar".

Por último, De la Fuente ha pedido al Parlamento un cambio de enfoque en la política de pensiones y que se intente actuar de una forma más racional que permita distribuir los recursos públicos que entre prioridades "de una forma más racional". "No todos son pensiones, hay muchas otras cosas que tendríamos que cuidar", ha zanjado.