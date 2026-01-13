El Gobierno espera que el PP apoye en el Congreso la subida de las pensiones de 2026

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 13 de enero de 2026 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, espera que el PP dé su apoyo al Real Decreto-ley 'ómnibus' para el mantenimiento del llamado 'escudo social', que fue aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 y que incluye, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones para 2026.

El Congreso va a celebrar un pleno extraordinario el próximo 27 de enero en el que previsiblemente se someterá a votación dicho real decreto.

"En materia de pensiones hemos visto que, por la trayectoria del PP, cada vez que ha tenido ocasión de manifestarse a favor o no de la revalorización de las pensiones siempre ha puesto trabas y siempre ha jugado casi con los sentimientos de los pensionistas. Vamos a ver si en este caso nos encontramos con un voto favorable", ha subrayado Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra portavoz ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez es el "Gobierno del diálogo", que trabaja "permanentemente para conseguir acuerdos que mejoren la vida de la gente".

El Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre aprobó la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%.

No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán este año un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%.

Estos incrementos iban recogidos en un Real Decreto-ley mucho más amplio para el mantenimiento del 'escudo social', que incorpora también la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 de la suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Asimismo, la norma que deberá votar el Congreso previsiblemente el próximo 27 de enero prorroga la prohibición de cortar a las familias vulnerables los suministros de luz, agua y gas, así como de los descuentos del bono social energético.