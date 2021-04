Las administraciones tendrán que cubrir las plazas ocupadas por interinos en un máximo de 3 años

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha anunciado este jueves que va a reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de manera que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Función Pública en el Senado, donde ha remarcado su compromiso de reducir la tasa actual de temporalidad en las administraciones a través de medidas "eficaces que eviten nuevas bolsas de empleo temporal". "No se puede tener 20 años a una persona con un contrato temporal. Vamos a prohibir que se haga", ha dejado claro el ministro, que confía en tener la propuesta pactada para el mes de junio.

"El objetivo es desarrollar medidas objetivas para prevenir y sancionar el abuso y fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima", ha explicado Iceta.

El ministro ha indicado que la temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las administraciones, pero que en la Administración General del Estado (AGE) es menor que en otros ámbitos, ya que ronda el 8%, mientras que en la administración autonómica supera el 30% y se concentra en salud y educación, y en los ayuntamientos es del 13%.

"Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la Administración que es permanente, lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el empleo y que le hace difícil que se plantee su futuro", ha apuntado.

Iceta ha apuntado que espera encontrar puntos de encuentro entre todas las partes para la definición de medidas concretas que permitan alcanzar los objetivos en materia de temporalidad, "previniendo los abusos y estabilizando el empleo".

POSIBILIDAD DE SANCIONAR

Preguntado sobre cómo se va a sancionar a las administraciones públicas si no cumplen, Iceta ha afirmado que está buscando primero el acuerdo y que, posteriormente, "si se incorporan o no elementos de sanción, lo avanzaremos en la base del consenso y el acuerdo".

No obstante, el ministro de Función Pública ha hecho hincapié en que no sabe de ninguna comunidad autónoma o ayuntamiento que no quiera afrontar el problema.

Respecto a la estabilización de los puestos de trabajo, ha dicho que se va a realizar un nuevo proceso y que espera que sea el último que se promueve para dar carácter fijo al personal interino.

"Vamos a intentar hacer las cosas bien y mantenemos ese criterio de que la tasa de temporalidad no exceda el 8% en el conjunto de las administraciones", ha subrayado Iceta, que quiere abordar los problemas de la Función Pública "a la mayor brevedad posible".

En este sentido, ha recordado que el pasado 25 de marzo se reunió la Comisión de Coordinación del Empleo Público y que es en ese marco en el que se deben discutir los criterios y tener una radiografía, "lo más precisa posible" de la situación de temporalidad en el conjunto de las administraciones.

Asimismo, ha afirmado que además de reformar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, esta Comisión está trabajando en la concreción de los criterios que tendrá el nuevo proceso de estabilización y en las tasas de reposición "flexibles" a aplicar para "poder absorber en un plazo razonable las plazas estructurales ocupadas bajo fórmulas de interinidad".

ACUERDO ANTES DE VERANO

El ministro ha explicado que espera que, antes del verano, en las comunidades autónomas, las entidades locales y los sindicatos alcancen un acuerdo sobre todas estas cuestiones.

De hecho, ha apuntado que quiere tomar una decisión en junio sobre limitar los contratos interinos a un máximo de tres años. En estos momentos, según el ministro, hay 500.000 personas con contrato temporal. "Es demasiado, de dos millones, 500.000 es muchísimo", ha apuntado Iceta, que aboga por un sistema que pueda atajar, "de forma drástica", la temporalidad.

También en junio, el ministro pretende acordar con las comunidades autónomas la reforma del EBEP y qué plan de estabilización extraordinaria a tres años se propone para reducir "drásticamente el problema".

"Nuestra idea es tener en junio aprobada la propuesta de reforma vía Real Decreto del EBEP y acordado con las comunidades autónomas, entes locales y sindicatos el proceso extraordinario de estabilización. Si quieren llamarle plan de choque pueden hacerlo", ha explicado el ministro.

Por otro lado, ha dicho que el Gobierno quiere aprobar en septiembre el anteproyecto de Ley de Función Pública en la AGE para "consolidar un modelo público eficaz y motivador con una materia de recursos humanos más flexible".

"El compromiso del Gobierno y del presidente, Pedro Sánchez, está con los servidores públicos y mi propósito es el de hacer valer ese compromiso y tratar de mejorar sus condiciones de trabajo, consolidar sus empleos e incrementar su valoración ciudadana", ha añadido, tras afirmar que los trabajadores públicos merecen "todo el respeto y reconocimiento".

Según el titular del Departamento de Política Territorial y Función Pública, las medidas suponen un verdadero plan de choque para zanjar el problema. "No podemos hacer fija a la gente por ley ni podemos hacer concursos restringidos", ha añadido.

También ha resaltado que el Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia servirá para potenciar la recuperación económica y para adecuar el modelo productivo a los requerimientos de la nueva sociedad siglo XXI.

Asimismo, ha subrayado que se van a invertir 1.000 millones de euros de los 4.000 millones en el componente 11 del Plan, que contempla la modernización de la Administración para que pueda seguir desempeñando su labor de cohesión social.

De estos 1.000 millones, 970 millones corresponderán a las comunidades autónomas y entidades locales y 30 millones los gestionará el Ministerio. "Estamos terminando de diseñar los criterios que deben informar de los proyectos que desarrollaremos", ha apuntado.

Sobre la tasa de reposición, Iceta ha explicado que existen tres posibilidades: mantenerla, eliminarla o hacerla flexible, y que el Gobierno se inclina por la última acordándolo con las comunidades autónomas. No obstante, ha recordado que tendrá que aprobarlo el Congreso.

En esta línea, también ha afirmado que quiere llegar a un acuerdo respecto al cambio de la tasa de reposición antes de que se presenten los Presupuestos de 2022.

CSIF PIDE CONOCER LA PROPUESTA PARA REDUCIR LA TEMPORALIDAD

Tras estas declaraciones, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al ministro una reunión para conocer de primera mano la propuesta para reducir la temporalidad.

CSIF ha recordado que la temporalidad supera ya el 30%, casi diez puntos por encima del sector privado. "Esta cifra es inaceptable, la han provocado las diferentes administraciones, por una falta de planificación y gestión de recursos humanos y está provocando situaciones personales muy difíciles", ha apuntado el sindicato que dirige Miguel Borra.