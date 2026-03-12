La Inspección de Trabajo afloró más de 122.000 empleos en 2025 y recuperó 51 millones de euros en salarios

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo llevó a cabo 1,2 millones de actuaciones en 2025, un 37% más que en 2020, con 281.614 visitas a empresas, que permitieron aflorar 122.146 empleos, detectar 47.143 falsos autónomos y recuperar más de 51 millones de euros en salarios no abonados, según datos difundidos este jueves por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Durante su intervención en un acto para conmemorar el 120 aniversario de la Inspección de Trabajo, la ministra ha subrayado que más de un millón de trabajadores se vieron beneficiados por las actuaciones del organismo en 2025.

Asimismo, ha destacado que desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2020, se han aflorado 576.912 empleos y 895.492 contratos temporales se han transformado en indefinidos.

Con estos datos en la mano, Díaz ha criticado que haya gente que crea que la Inspección "no sirve para nada". "Es como decir que los agentes sociales no sirven para nada. Me da profunda tristeza porque a esta Inspección tendremos que darle más medios, mejores condiciones, más personal, muchas cosas, seguro, pero, desde luego, esas críticas que se hacen creo que no son las correctas", ha indicado la vicepresidenta.

Díaz, que ha confesado que le hubiera gustado ser inspectora de Trabajo, ha puesto en valor el prestigio internacional de la Inspección y su labor como agente transformador de las relaciones laborales. "La eficacia de la Inspección frente al fraude y la economía irregular está siendo determinante", ha insistido la ministra.

EL PERSONAL DE LA INSPECCIÓN HA AUMENTADO UN 35% EN CINCO AÑOS

Díaz ha hecho hincapié en que el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo para el periodo 2025-2027 abre "una ruta hacia la nueva era digital", también con el refuerzo de la escuela de la Inspección.

Según ha resaltado Díaz, en 2020 el organismo contaba con 2.000 efectivos, mientras que actualmente la cifra alcanza los 2.486.

A finales de este año, ha subrayado la ministra, se llegará a los 2.720 efectivos, lo que supondrá un incremento del 35% "en tan sólo cinco años, mucho mayor que el sumatorio de todos los años anteriores".