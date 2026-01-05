El paro cierra 2025 en su menor nivel en 18 años tras bajar en 152.000 personas, su mayor caída desde 2022

Archivo - Dos personas en la puerta de una oficina de empleo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo registró en 2025 un descenso de 152.048 personas (-6%), hasta un total de 2.408.670 desempleados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007, ha informado este lunes el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con el descenso registrado en 2025, el paro encadena cinco años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia; el registrado en 2022 (-268.252 parados); el experimentado en 2023 (-130.197 desempleados) y el que tuvo lugar en 2024 (-146.738 parados).

Así, dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 1996, la bajada del paro de 2025 supera a las registradas en 2023 y 2024, pero se queda por debajo de las de 2022 y 2021, en plena recuperación tras la pandemia. En 2020, el primer año del Covid, el paro se disparó en 724.532 personas, mientras que en 2019 se redujo en algo más de 38.000 personas.

A los 2,4 millones de desempleados con los que se cerró 2025 se ha llegado después de que el paro bajara en diciembre en 16.291 personas respecto al mes anterior (-0,7%), su peor dato en un mes de diciembre desde 2020, cuando subió en algo más de 36.000 personas.

Este retroceso del desempleo en diciembre se concentró en las mujeres, con 22.096 paradas menos (-1,5%), ya que entre los varones el paro subió en 5.805 desempleados (+0,6%). Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en diciembre en 11.470 personas (-6,1%) y entre los mayores de 25 bajó en 4.821 personas (-0,2%).

En términos desestacionalizados, el paro bajó en diciembre en 6.952 personas respecto a noviembre.

SERVICIOS, A LA CABEZA DE LOS DESCENSOS: 94.600 PARADOS MENOS EN 2025

El paro disminuyó el año pasado en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, que restaron 94.634 desempleados en el año (-5,1%). Le siguieron, en valores absolutos, la construcción, con 20.474 parados menos (-10,3%), y la industria, que registró un descenso de 12.987 desempleados (-6,4%).

Cerca se quedó la agricultura, que lideró las caídas en términos relativos (-11,7%) tras recortar su cifra de parados en 9.806 personas. Por su parte, el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primer empleo, redujo su volumen de desempleados en 14.147 personas respecto a 2024 (-6%).

El paro bajó en 2025 en ambos sexos, aunque en valores absolutos lo hizo en mayor medida entre las mujeres. Así, el desempleo femenino descendió en 87.563 mujeres respecto a 2024 (-5,7%), frente a un retroceso anual del paro masculino de 64.485 desempleados (-6,3%).

De este modo, al finalizar el año, el número de mujeres en paro se situó en 1.443.999, su menor cifra anual en 18 años, y el de hombres, en 964.671 desempleados.

Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años retrocedió un 4,8% en 2025, con 8.949 parados menos que en 2024, hasta situarse en un mínimo histórico de 176.852 desempleados. Por su parte, el paro de las personas con 25 años y más bajó en 2025 en 143.099 desempleados (-6%), hasta un total de 2.231.818 parados.

ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANA LIDERAN LA CAÍDA DEL PARO EN 2025

El paro descendió en 2025 en todas las comunidades autónomas, menos en País Vasco, donde aumentó en 54 personas. Los mayores retrocesos del desempleo, en valores absolutos, se los anotaron Andalucía (-51.782 desempleados), Comunidad Valenciana (-25.560), Cataluña (-11.959), Castilla-La Mancha (-10.958) y Canarias (-10.051).

En valores relativos, el mayor retroceso del desempleo fue para Castilla-La Mancha (-8,6%), seguida de Extremadura (-8,18%), de Andalucía (-8,16%) y de Comunidad Valenciana, donde el paro bajó el año pasado un 8,10%. Estas cuatro comunidades fueron las únicas donde el descenso anual del desempleo superó el 8%.

Por su parte, la menor caída del paro en términos absolutos se dio en La Rioja, con 202 desempleados menos que en 2024. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el paro bajó el año pasado en 722 y 849 desempleados, con descensos relativos del 7,6% y del 9,9%, respectivamente.

Según los datos de Trabajo, el paro registrado entre los extranjeros disminuyó en 2025 en 15.579 desempleados (-4,4%) respecto a 2024, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 336.781, lo que supone 1.529 parados menos de los que había en noviembre (-0,4%).

LA CONTRATACIÓN TEMPORAL SUBE UN 3% EN 2025

En cuanto a la contratación, en 2025 se realizaron 15.645.243 contratos, un 1,4% más que en 2024.

De todos los contratos efectuados el año pasado, 6.443.446 fueron indefinidos, el equivalente al 41,1% del total, con un descenso del 0,6% sobre el año anterior, mientras que 9.201.797 contratos fueron temporales, con un incremento de casi el 3% respecto a 2024.

Dentro de los contratos indefinidos, en 2025 se firmaron 2.705.891 contratos fijos a tiempo completo, un 0,2% menos, en tanto que los contratos indefinidos a tiempo parcial totalizaron 1.583.618, con un aumento del 1,3% respecto a 2024.

Atendiendo sólo a los contratos efectuados en el mes de diciembre de 2025, las oficinas de empleo contabilizaron 1.230.356 contratos, un 4% más que en el mismo mes de 2024. De todos ellos, 458.808 fueron contratos indefinidos, cifra un 5% superior a la de diciembre de 2024.

En total, el 37,3% de los contratos realizados en diciembre fueron indefinidos, porcentaje que se ha reducido cuatro puntos respecto al mes anterior, cuando la proporción de contratos fijos fue del 41,3%. Los contratos temporales, por su parte, representaron el 62,7% de los contratos de diciembre, con 771.548 contratos, un 3,5% más que en igual mes de 2024.

Del total de contratos indefinidos suscritos en el último mes del año pasado, 178.052 fueron a tiempo completo, un 5,4% más que en diciembre de 2024; 166.081 eran contratos fijos-discontinuos, un 0,4% más, y 114.675 eran contratos indefinidos a tiempo parcial, un 11,6% más.

LA TASA DE COBERTURA FRENTE AL DESEMPLEO MARCA RÉCORD PARA UN NOVIEMBRE

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en noviembre de 2025 (último dato disponible) la cifra de 2.037,2 millones de euros, un 2,2% más que en igual mes de 2024.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva por desempleo aumentó el pasado mes de noviembre un 2,1% interanual, hasta los 1.029,1 euros mensuales.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.464,5 euros en el mes de noviembre, lo que supone un 29,6% más.

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó al finalizar el penúltimo mes del año pasado en 1.838.267 personas, un 2% menos que en noviembre de 2024.

La tasa de cobertura frente al desempleo se situó en noviembre de 2025 en el 81,16%, frente al 76,26% de noviembre de 2024. Se trata de la tasa más alta para este mes de toda la serie histórica, según ha resaltado el Ministerio.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este lunes las cifras de desempleo de diciembre y la estadística de prestaciones de noviembre de 2025.