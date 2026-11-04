El paro sube en 43.128 personas en octubre, su mayor alza en este mes desde 2020, lastrado por los servicios

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 43.128 personas en octubre en relación con el mes anterior (+1,8%) debido, sobre todo, al sector servicios, que sumó casi 27.000 desempleados en el mes tras el fin de la temporada estival, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras el ascenso de octubre, el número total de desempleados se situó en 2.422.633 personas, su nivel más bajo en un mes de octubre desde 2007, según ha subrayado el Ministerio.

El aumento del desempleo registrado el mes pasado es el dato más elevado para un mes de octubre desde 2020, cuando el desempleo subió en más de 49.000 personas (+49.558 desempleados).

Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro sólo ha descendido en el mes de octubre en dos ocasiones y ha subido en 29. Los dos únicos descensos se registraron en 2021, cuando disminuyó en 734 parados, y en 2022, cuando cayó en 27.027 personas, mientras que el mayor aumento fue el registrado en 2008, cuando la crisis financiera elevó el desempleo en más de 192.000 personas. En octubre del año pasado, el paro subió en 22.101 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado aumentó en 9.405 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 21.133 personas, lo que supone un 0,86% menos, con un retroceso del paro femenino de 29.360 mujeres (-2%) y una subida del desempleo masculino de 8.227 varones (+0,85%).

SERVICIOS IMPULSA EL AUMENTO DEL DESEMPLEO

Por sectores, el paro registrado aumentó, sobre todo, en los servicios, con 26.853 desempleados más (+1,58%), seguido de la industria (+1.911 parados, +1,06%), la agricultura (+1.547 desempleados, +2,21%) y la construcción (+102 ocupados, +0,06%).

Por su parte, el paro subió 12.715 personas (+4,9%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro avanzó en octubre en ambos sexos, aunque el incremento absoluto fue ligeramente superior en el caso de las mujeres.

En concreto, el paro femenino subió en 22.700 mujeres en comparación con septiembre (+1,59%), mientras que el masculino se incrementó en 20.428 desempleados (+2,1%).

Así, al finalizar el décimo mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 971.528 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.451.105 desempleadas, registrando su nivel más bajo en un mes de octubre desde 2007.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años subió en 27.296 desempleados en octubre (+1,2%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años aumentó en 15.832 personas (+8,4%).

Con ello, el paro entre los menores de 25 años se situó en 204.973 desempleados, frente a los 2.217.660 parados de 25 y más años.

EL PARO SUBE EN LAS 17 COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y BAJA EN CEUTA

El paro registrado aumentó en octubre en las 17 comunidades autónomas respecto al mes anterior.

Los mayores incrementos mensuales en términos absolutos se registraron en Cataluña (+8.174 desempleados), Comunidad Valenciana (+6.716) y Castilla y León (+4.404).

En la ciudad autónoma de Ceuta, el desempleo se redujo en octubre en 151 personas, lo que supone un descenso en valores relativos del 1,9%, mientras que en Melilla subió en 144 parados (+1,9%).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado descendió en tres: Córdoba (-583 desempleados), Sevilla (-405) y Ceuta (-151), y subió en las 49 restantes, sobre todo en Barcelona (+4.869 desempleados), Madrid (+4.071) y Alicante (+3.400).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 27.744 desempleados respecto al mes anterior (+6,9%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 427.407 desempleados, lo que supone 92.224 parados más que hace un año (+27,5%).

EL 43,3% DE LOS CONTRATOS, FIJOS

En octubre de este año se registraron 1.491.069 contratos, un 1,3% menos que en el mismo mes de 2025.

De todos ellos, 645.173 fueron contratos indefinidos, un 0,3% más que en octubre de 2025. En total, el 43,27% de todos los contratos realizados en octubre fueron indefinidos.

Dentro de los indefinidos, se realizaron 257.400 contratos a tiempo completo, un 1,4% menos que igual mes del año anterior; 178.962 a tiempo parcial (+6,2%) y 208.811 fijos discontinuos (-2,2%).

De todos los contratos suscritos en octubre, 845.896 fueron contratos temporales, un 2,5% menos que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 56,73% del total de la contratación efectuada en el décimo mes del ejercicio.

En los diez primeros meses del año se han efectuado más de 13,64 millones de contratos (13.645.679), cifra un 4% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 5,76 millones han sido contratos fijos (+5,7%) y 7,82 millones, temporales (+2%).

En términos acumulados, los contratos indefinidos a tiempo completo alcanzan de enero a octubre un total de 2.423.543, con un aumento de 121.828 (+5,3%) respecto a igual periodo del año 2025. Por su parte, los contratos indefinidos a tiempo parcial suponen un total de 1.457.663, registrando un ascenso de 127.895 contratos (+9,6%) en relación al mismo periodo del año anterior.

LA TASA DE COBERTURA FRENTE AL DESEMPLEO SE SITÚA EN EL 80,8%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de septiembre (último dato disponible) la cifra de 2.134,8 millones de euros, un 6,6% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.233,9 euros en el noveno mes del año, un 1,1% más (13,6 euros más) que en septiembre del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de septiembre fue de 1.037 euros, lo que supone un aumento de 22,3 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,2%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo a final de mes se situó en 1.763.649 personas, cifra un 5,17% superior a la del mismo mes de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 74,1%, se situó en septiembre de 2026 en el 80,82%, la más alta en un mes de septiembre de toda la serie histórica.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este miércoles las cifras de desempleo de octubre y la estadística de prestaciones de septiembre.