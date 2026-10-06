Podemos censura la idea de Feijóo de bonificar a las empresas con menos bajas: Es financiar el "matonismo patronal"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha cargado contra la idea sugerida por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para bonificar aquellas empresas que registren un menor número de bajas laborales y ha aseverado que la ve como "matonismo patronal".

En concreto, el líder 'popular' insistió recientemente en que España tiene que combatir el absentismo laboral con medidas como conectar a los médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social con las mutuas o directamente bonificar a las empresas con menor número de bajas laborales.

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha replicado: "Feijóo está diciendo que va a luchar contra el absentismo cuando, en realidad, lo que está diciendo es que va a financiar el matonismo patronal".

En esta línea, la secretaria general de los 'morados' ha bautizado la propuesta como el "modelo Mercadona", según el cual la gente tiene que ir a pedir la baja al médico de la empresa o bien directamente trabajar enfermos. "Feijóo te va a poner a trabajar a pesar de que tienes unas circunstancias de baja médica. Ese es el modelo del PP", ha concluido.