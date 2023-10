Rodríguez anuncia la convocatoria de un nuevo programa de empleo para las EE.LL. por 300 millones

ALBACETE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha destacado hoy la nueva convocatoria para proyectos de formación para el empleo promovidos por entidades locales, por importe de 300 millones de euros, de los que hoy se convocan 200 millones, financiados por el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social, del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), del periodo de programación 2021-2027.

Ha sido en Albacete, donde ha tenido lugar el coloquio sobre el programa formativo 'Dipualba Protege', momento que la ministra ha aprovechado para avanzar detalles de la convocatoria, que busca "atender las demandas de empresas y entidades".

Así, esta nueva partida ampliará la parte de financiación estatal de los proyectos, pasando de un 80 por ciento la Administración central y un 20 por ciento las diputaciones provinciales, a un 85/15.

La convocatoria se centrará en fomentar la formación y recualificación de cuatro sectores, los parados de larga duración, las personas de más de 45 años sin empleo, las mujeres y el ámbito rural, todo ello con una partida global de 300 millones de euros.

"Creemos en la cercanía y la confianza que se transmite desde lo municipal son esenciales para que las personas se atrevan a dar este paso y se apunten a los programas", ha dicho Rodríguez, poniendo como ejemplo el "éxito" del programa en Albacete.

Un programa de 'Dipualba Protege' que ofrece una formación adaptada al territorio para colectivos vulnerables, consiguiendo la inserción de 400 personas en el mundo laboral, el 75 por ciento mujeres.

"Iniciamos este proyecto pensando que podía ser útil para la provincia y ha sido mucho mejor de lo que pensábamos", ha aseverado el presidente provincial, Santiago Cabañero.

Cabañero ha destacado el "espíritu" municipalista del programa, que busca, a su vez, combatir la despoblación rural, haciendo que las personas puedan trabajar y vivir en sus pueblos.

"Quisimos conocer las potencialidades de cada territorio, realizando unos itinerarios y finalmente programas adaptados. La gente tiene derecho a formarse y poder quedarse a vivir en sus pueblos, si es lo que quieren", ha defendido.

Es el caso de algunas de las participantes que han tomado la palabra en el coloquio para contar sus experiencias. La primera ha sido Ana Sánchez que, sin estudios ni formación, decidió convertirse en personal técnico sanitario tras la muerte de su hija.

Se sacó el graduado escolar y se apuntó a uno de los programas de competencias clave, lo que le ha permitido formarse como conductora de ambulancias.

"No tenemos recursos así que cuando me dieron la noticia no me lo podía creer, este curso ha sido una oportunidad muy grande para mí", ha dicho.

Del mismo lado, Patricia Gallego consiguió el certificado profesional de atención sociosanitaria a personas dependientes en el domicilio, una formación que le permitió descubrir su vocación, según ha asegurado.

"Yo estaba perdida, la situación en mi casa no era fácil, me apunté al curso y la experiencia fue muy buena, me descubrió a qué quiero dedicarme".

Durante el programa, Gallego realizó las prácticas en una asociación, donde pudo seguir formándose hasta el día de hoy, que se encuentra cursando Integración Social.

Desde las entidades también han aplaudido la iniciativa, que les "facilita la contratación de personal formado". Así lo ha destacado la directora de Asprona en Hellín, Eva García.

"Es más fácil contratar a personas que han participado en estos programas. En nuestro caso, somos una asociación que trabaja con personas con discapacidad intelectual, el hecho de contratar a gente que ha hecho prácticas con nosotros, que ya conoce nuestra forma de trabajar y se ha relacionado con los usuarios es un plus y facilita mucho la integración", ha finalizado.