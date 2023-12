Saiz promete "mayores garantías de acierto" en los coeficientes reductores por jubilación anticipada

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este miércoles que la modificación reglamentaria en la que está trabajando su Departamento en materia de jubilación anticipada ofrecerá "mayores garantías de acierto" a la hora de establecer los coeficientes reductores aplicables a la pensión de los solicitantes.

Saiz ha respondido así a la interpelación urgente formulada por el diputado del BNG Néstor Rego en el Pleno del Congreso de los Diputados reclamando la equiparación de los coeficientes reductores para los jubilados del sector de la extracción de la piedra, granito y pizarra a los de otros colectivos y el reconocimiento de la incapacidad permanente ante un diagnóstico de silicosis.

La ministra ha expresado su "firme de voluntad" de avanzar en las reformas aprobadas en la anterior legislatura y ha trasladado al diputado gallego que la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación debe enmarcarse dentro de la reforma de pensiones de 2021.

Saiz ha recordado que en el marco de dicha norma se está procediendo, dentro del diálogo social, a la adaptación del marco que regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores por el anticipo de edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

"Por tanto, en materia de jubilación anticipada por razón de la actividad, se está llevando a cabo una revisión del procedimiento de reconocimiento de coeficientes reductores", ha señalado la ministra.

Dentro de ese proceso de revisión, Saiz ha explicado que se modifica la legitimación a la hora de instar el inicio del procedimiento; se realiza una remisión a lo que reglamentariamente se determine respecto de los indicadores que acrediten la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores; se crea una comisión encargada de evaluar la aprobación de estos coeficientes y se prevé el establecimiento de un procedimiento para la revisión de los coeficientes reductores cada diez años.

Saiz ha recordado a Rego que el Real Decreto de 1984 sobre reducción de la edad de jubilación de determinados grupos profesionales incluidos en el ámbito del Estatuto del Minero no incluye a los trabajadores del sector de la transformación de piedra y mármol, por lo que la norma de aplicación en su caso es el Real Decreto de 2011 por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

"No existe posibilidad de hacer extensiva la aplicación de la asignación de coeficiente reductor para anticipar la edad de jubilación que tenga reconocido mediante Real Decreto un colectivo a otro colectivo que no esté incluido expresamente en su ámbito de aplicación", ha subrayado.

"La actuación de la Seguridad Social no es arbitraria, sino que tiene que estar fundada siempre en el cumplimiento de las normas vigentes", ha añadido Saiz, que ha recordado también al diputado gallego que la silicosis, cuando se deriva del trabajo, se protege como una enfermedad profesional con independencia de que la empresa esté o no encuadrada en el sector al que se aplican los coeficientes reductores.

EL BNG PIDE SOLUCIONES Y "NO SÓLO BUENA VOLUNTAD"

Rego, por su parte, ha denunciado que, a la hora de reconocer y aplicar los coeficientes reductores para poder anticipar su jubilación, el sector de transformación y extracción de piedra, granito y mármol se encuentra "con muchas reticencias y problemas por parte de la Seguridad Social" y deben recurrir a la vía judicial para obtener ese derecho.

"En Lugo y Ourense se reconoce ya por convenio colectivo la aplicación de coeficientes reductores en el caso de la pizarra. Sin embargo, no están equiparados a los que se aplican en la minería interior y esto es una discriminación que carece de sentido. En el caso del granito, sólo se permite la aplicación en el caso de la extracción, pero no en las actividades relacionadas con la transformación de material en fábricas y marmoleras, cuando la exposición ambiental al polvo de sílice es semejante a los que se aplican y no están equiparados a los de la minería interior", ha argumentado.

El diputado gallego ha criticado que, como consecuencia de "estas incongruencias", hay empresas en las que a sus trabajadores, a pesar de que su actividad se integra dentro del sector del mármol y la piedra, no se les reconoce la aplicación de coeficientes reductores.

Rego ha explicado que, ante esta situación, el sindicato CIGA ha presentado ya diversos escritos ante la Administración de la Seguridad Social, que continúa sin aplicar estos coeficientes reductores, pese a que distintas sentencias judiciales ya reconocen esa equiparación.

"Todo esto nos lleva a reclamar que haya un cambio de criterios por parte de la ley", ha subrayado Rego, que ha pedido a la ministra soluciones y "no sólo buena voluntad".

Además, se ha quejado de que la normativa actual no reconoce la incapacidad permanente total con el diagnóstico de la silicosis, por lo que los trabajadores se ven obligados también a recurrir a la vía judicial.