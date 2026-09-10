Saiz reitera su compromiso de impulsar la tramitación del reglamento de la pasarela al RETA lo antes posible

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la reunión que ha mantenido con el Consejo General de la Abogacía Española - MINISTERIO DE INCLUSIÓN

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha mantenido este jueves una reunión con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, a quien ha reiterado el compromiso del Gobierno de impulsar la tramitación del reglamento de la pasarela al Régimen de Autónomos (RETA) para los mutualistas "con la mayor agilidad posible" y de seguir trabajando de la mano de los profesionales en su desarrollo.

La Ley que regula la pasarela voluntaria al RETA para los mutualistas fue aprobada el 23 de julio en el Congreso. El objetivo de la misma es que miles de abogados, arquitectos y otros profesionales puedan acceder a unas pensiones públicas suficientes, al trasladar a través de esta pasarela al RETA sus aportaciones a las mutualidades profesionales al sistema público.

Según ha informado el Ministerio de Inclusión en un comunicado, la reunión entre Saiz y el presidente del Consejo General de la Abogacía da continuidad "al proceso de escucha permanente" llevado a cabo desde el Ministerio con los colectivos profesionales para avanzar en el desarrollo del reglamento.

Ambas partes han compartido el objetivo de que esta pasarela pueda hacerse realidad cuanto antes dentro del marco establecido por la ley aprobada en julio en el Congreso.

"Quiero agradecer al Consejo General de la Abogacía Española su disposición y su voluntad de contribuir al desarrollo de esta pasarela. Desde el Ministerio vamos a seguir escuchando, dialogando y trabajando conjuntamente para seguir avanzando", ha asegurado Saiz.