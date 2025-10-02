El salario medio en España crecerá un 3,5% en 2026, el mismo porcentaje que este año, según Mercer

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El salario medio de los empleados en España aumentará un 3,5% en 2026, el mismo porcentaje que en 2025, según revela la encuesta 'Remuneración Total 2026' de Mercer, que recoge las tendencias salariales en 4.800 puestos de trabajo de más de 700 empresas españolas con 100 empleados o más.

Asimismo, la encuesta muestra que, aunque los salarios crecerán al mismo ritmo que el año anterior, un número "ligeramente menor" de empresas (97%) prevé realizar incrementos salariales en 2026, frente al 100% que lo hizo en 2025.

A pesar de afrontar unas perspectivas económicas "más difíciles", Mercer resalta que los principales factores que influyen en los incrementos salariales en 2026 "siguen siendo los mismos" que el año precedente. En concreto, son el rendimiento individual, la banda salarial, la inflación y la competitividad de la organización en el mercado laboral.

No obstante, la encuesta evidencia que cada vez más empresas (46,3% frente al 42,5% en 2024) ofrecen beneficios flexibles como parte de su paquete retributivo, tales como seguro de salud (79,3%), vales de transporte (69,5%) y formación o estudios superiores (70%).

Por otro lado, el número de compañías que ofrecen seguro de vida ha disminuido desde el 70,7% en 2024 al 69,8% actual, lo que para Mercer "confirma una tendencia a la baja año tras año".

La encuesta también pone de manifiesto que, en respuesta a la nueva Directiva europea sobre Transparencia Salarial --la cual entrará en vigor el 7 de junio de 2026 y cuyo objetivo es reforzar la equidad retributiva-- las empresas españolas están rediseñando sus políticas salariales para mejorar la equidad y la transparencia.

"Esto se traduce en un mayor uso de sistemas formales de valoración de puestos (80%) y en el mantenimiento de incentivos a corto plazo como los bonus (96%), mientras que cada vez menos empresas ofrecen incentivos a largo plazo, como las stock options (que pasan del 54% en 2024 al 47,6% en 2025)", indica Mercer.

Para la firma, dichos cambios "indican que las empresas están priorizando medidas que reduzcan la brecha salarial de género y hagan la retribución más transparente, al tiempo que controlan los costes a corto plazo de cara a la adaptación a la nueva normativa".

"Nuestra encuesta demuestra que la mayoría de las organizaciones seguirá aplicando incrementos salariales para satisfacer las expectativas de sus plantillas. A medida que las empresas buscan atraer y fidelizar talento y responden a la creciente demanda de transparencia, equidad y flexibilidad, están orientando sus estrategias retributivas hacia una mayor oferta de beneficios y el rediseño de las estructuras salariales", ha afirmado el socio y líder de Career de Mercer España, Jaime Sol.

Asimismo, Sol ha resaltado que la Directiva sobre Transparencia Salarial "acelerará este cambio, ya que supondrá nuevas exigencias regulatorias, pero también generará oportunidades para reforzar el diseño retributivo, la cultura de empresa y el desarrollo profesional".