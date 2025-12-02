Sánchez celebra el descenso del paro hasta su cifra "más baja en un mes de noviembre en 18 años"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este martes el descenso del paro en noviembre en 18.805 personas, lo que ha situado el número total de desempleados "en la cifra más baja en un mes de noviembre en 18 años".

En su cuenta de 'X', el jefe del Ejecutivo ha destacado que en el último año (de noviembre de 2024 a noviembre de 2025), el paro se ha reducido en más de 160.000 personas.

"Además, se consolida la cifra histórica de 21,8 millones de afiliados", ha añadido Sánchez en referencia a la estadística de afiliación a la Seguridad Social de noviembre publicada también este martes.